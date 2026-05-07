Criză acută de forță de muncă într-un județ din România: Circa 500 de locuri disponibile

Cele mai multe oferte se adresează persoanelor fără studii superioare, în domenii precum producție, transport, construcții sau servicii.

Potrivit datelor centralizate de AJOFM Vâlcea, în evidențele instituției figurează 476 de locuri de muncă vacante, disponibile la angajatori din întreg județul.

Cele mai căutate meserii în Vâlcea

Printre cele mai căutate meserii se numără muncitorii necalificați, operatorii în industrie, șoferii, electricienii, mecanicii și agenții de securitate.

De asemenea, firmele au nevoie de personal pentru abatoare, fabrici de mezeluri, depozite, restaurante și activități comerciale.

Lista posturilor disponibile include operatori abatorizare păsări, muncitori necalificaţi, operatori de mașini diverse, manipulanţi mărfuri, agenţi de securitate, personal în bucătării, zugravi, șoferi, vânzători, confecționeri tâmplărie de aluminiu, personal curăţenie şi oiperator la fabricarea mezelurilor.

Sunt disponibile şi oferte pentru ambalatori, electricieni, ingineri, lucrători comerciali, ospătari, lucrători gestionari, sudori, bucătari, lăcătuşi, mecanici, dulgheri, fierari betonişti, maşinişti, montatori, barmani, mecanici agricoli, brutari, potrivit observatornews.ro.

Sunt disponibile și locuri de muncă pentru specialiști, precum ingineri chimiști, bibliotecari, consilieri în instituții publice sau agenți de vânzări.

Situația locurilor de muncă este una dinamică, baza de date fiind actualizată permanent în funcție de ofertele transmise de angajatori și de posturile deja ocupate.

Persoanele interesate pot consulta lista completă a joburilor disponibile pe site-ul ANOFM, pe pagina de Facebook a AJOFM Vâlcea sau direct la sediul instituției.