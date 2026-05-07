Baronul, colonia și iluzia ordinii: o lume care se construiește înainte să se destrame

Un laborator instabil în care se amestecau credințe și capital, boli și imperii, ambiții personale și proiecte colective. Un loc în care oameni veniți din nordul Europei încercau să impună ordine într-un teritoriu care nu le aparținea, dar pe care îl percepeau, paradoxal, ca fiind esențial pentru propria lor mântuire.

În centrul acestei istorii se află Plato von Ustinov - aristocrat rus devenit baron german, colecționar de antichități, investitor ocazional și, mai ales, un personaj care pare desprins dintr-un roman despre sfârșitul unei lumi.

Născut Platon, devenit Plato, Ustinov își schimbă numele odată cu lumea din jurul lui.

Născut în Imperiul Țarist, crescut într-un univers al privilegiului și al inerției sociale, Ustinov nu avea nevoie să muncească.

Provenea, de fapt, dintr-o familie în care aristocrația era relativ recentă - bunicul său fusese un negustor milionar pe Volga. Capitalul precedase titlul.

Trăia, așadar, dintr-un capital moștenit - expresia pură a rentei aristocratice.

Și totuși, ca mulți oameni ai epocii sale, resimțea o neliniște difuză, o nevoie de sens care nu putea fi satisfăcută de confortul material. O boală de plămâni îl împinge spre Sud, spre aerul cald al Levantului. Dar ceea ce începe ca o simplă recomandare medicală se transformă treptat într-o mutație existențială.

Ajunge la Jaffa. Și, în fond, nu mai pleacă niciodată cu adevărat.

Coloniile templiere: credință organizată ca proiect economic

În același timp, în Germania, un grup religios protestant - Societatea Templierilor - decide că mântuirea nu se mai poate obține doar prin rugăciune. Trebuie construită. Fizic. În Palestina.

Acești coloniști, inspirați de lideri precum Christoph Hoffmann și Georg David Hardegg, nu vin doar cu Biblia. Vin cu arhitecți, cu planuri urbanistice, cu disciplină germană. Casele lor au acoperișuri roșii, străzile sunt late, copacii sunt plantați simetric. Ordinea devine o formă de teologie.

Intuiția aceasta avea să fie formulată, mai târziu, de Max Weber în Etica protestantă și spiritul capitalismului, care observa că, în anumite forme ale protestantismului, disciplina, munca și acumularea nu mai sunt simple mijloace economice, ci capătă o valoare spirituală în sine. Prosperitatea devine semn, nu scop. Iar ordinea - o formă de legitimare a acestei prosperități.

La Weber, Dumnezeu nu mai răsplătește munca. O contabilizează.

Paradoxul este că acest tip de credință nu încurajează consumul, ci reținerea. Profitul nu este cheltuit, ci reinvestit. Din această disciplină aproape ascetică se naște, fără intenție declarată, însăși logica acumulării capitaliste.

La apogeu, comunitatea lor ajunge la aproximativ 2.000 de membri. Nu este mult, dar influența lor depășește numărul. Introduc infrastructură, agricultură modernă și rețele comerciale. Portocala de Jaffa devine unul dintre cele mai cunoscute branduri agricole - un nume care ajunge în toată Europa și rămâne reper până astăzi. Turismul începe timid să prindă contur, iar rutele dintre Haifa și celelalte orașe devin artere economice, susținute de servicii regulate de transport.

Dar, dincolo de eficiență, există o tensiune. Pentru că acest proiect religios începe să semene din ce în ce mai mult cu un proiect capitalist.

Ustinov: investitor, convertit, outsider

Ustinov nu este un templier. Nu crede în aceeași teologie a muncii salvatoare. Convertirea nu e doar credință - e și strategie, poate chiar o formă de desprindere. Dar înțelege oportunitatea.

Prietenia cu misionarul Peter Martin Metzler îl introduce în această lume hibridă: credință + antreprenoriat. Investește în școli, dispensare și mici întreprinderi, chiar și într-o moară cu aburi. Capitalul lui nu produce doar profit. Produce instituții.

Apoi vine ruptura.

Convertirea la protestantism îl costă totul: statut, proprietăți, apartenență. În Rusia, nu poți părăsi ortodoxia fără consecințe. Este exilat. Vinde. Pleacă. Își lichidează trecutul.

Dar fiecare pierdere creează un spațiu nou.

În Germania, devine „von Ustinow”. Freiherr. Baron. Rebranduit. Recodificat social. Validat. Rar pentru epocă. Tipic pentru tranziții.

Căsătoria nu este însă doar un fapt biografic. Este rezultatul unei promisiuni făcute pe patul de moarte al mamei ei.

Ustinov se căsătorește cu Marie Metzler, așa cum promisese.

Hôtel du Parc: capitalismul ca scenă socială

Revenit la Jaffa, Ustinov cumpără o clădire în colonia templieră. O transformă. O extinde. O rafinează. Devine Hôtel du Parc.

Nu este doar un hotel. Este un nod. Un punct de întâlnire între imperii, religii și clase sociale.

Aici se cazează împăratul Wilhelm II în 1898. Nu pentru că ar fi cel mai luxos loc din lume, ci pentru că este singurul „suficient de european” într-un spațiu perceput ca periferic.

Hotelul devine o metaforă: Europa exportată în Orient. Dar și o iluzie de control.

În mod paradoxal, evita această scenă. Când soția lui primea oaspeți, se retrăgea. Nu revenea decât după plecarea lor.

În același timp, Ustinov colecționează antichități. Grecești, romane, egiptene. Le adună, le clasifică, le reorganizează. Este obsesia unui om care încearcă să pună ordine într-o lume care scapă constant din tipare.

Nu era doar un colecționar. Învățase greacă, latină, ebraică, chiar și amharică. Limbile vechi îi ofereau iluzia unei ordini pe care prezentul nu o mai avea.

Colonia americano-germană: eșec, adaptare, continuitate

Locul unde se ridică hotelul are o istorie proprie. Inițial, coloniști americani, conduși de George J. Adams, încearcă să construiască o comunitate religioasă în Jaffa. Eșuează rapid. Boala, clima, administrația otomană - toate lucrează împotrivă.

Templierii preiau infrastructura. O adaptează. O optimizează.

American–German Colony devine astfel un spațiu stratificat: american la origine, german în structură, otoman în context și, mai târziu, israelian în destin.

Această succesiune spune mai mult decât orice tratat: nimic nu rămâne fix. Totul este tranzitoriu. Inclusiv proprietatea.

Fragilitatea: de la utopie la dezintegrare

La începutul secolului XX, totul pare stabil. Coloniile funcționează. Comerțul merge. Rețelele sociale sunt bine definite.

Apoi vine șocul.

Primul Război Mondial. Internări. Deportări. Confiscări. După 1918, o revenire parțială. Apoi anii ’30. Radicalizare. O parte din templieri aderă la ideologia nazistă. Identitatea germană devine politică.

Al Doilea Război Mondial închide cercul. Deportări în Australia. Proprietăți confiscate. Comunități destrămate.

În 1948, noul stat Israel nu mai permite întoarcerea lor.

Utopia se evaporă.

O moștenire incomodă

Există însă un detaliu care complică povestea - și o face, poate, mai relevantă pentru prezent.

Coloniile templiere nu au fost doar un experiment religios sau economic. Ele au fost și un vector de modernizare. Străzi trasate geometric, construcții solide, agricultură organizată, disciplină comunitară - toate acestea au contribuit la dezvoltarea unor zone care aveau să fie integrate mai târziu în ceea ce este astăzi Tel Aviv.

Și totuși, istoria nu curge liniar.

În anii ’30, o parte dintre acești coloniști - sau mai exact, dintre descendenții lor - intră în orbita ideologică a Germaniei naziste. Nu toți. Nu uniform. Dar suficient cât să lase o amprentă problematică. Identitatea germană, inițial culturală și religioasă, devine treptat politică.

Paradoxul e greu de evitat: o comunitate care contribuise la modernizarea unui spațiu ajunge asociată, fie și parțial, cu un regim care va redefini radical sensul istoriei europene.

Și mai mult - aceeași comunitate nu este pe deplin acceptată nici de acel regim. Templierii, cu specificul lor religios și autonomia lor, nu se încadrează perfect în matricea ideologică. Rămân marginali chiar și în interiorul lumii germane.

Rezultatul: dublă alienare.

După 1940, autoritățile britanice îi internează și îi deportează. După 1948, noul stat Israel nu le permite revenirea. Infrastructura rămâne. Oamenii dispar.

Clădirile lor sunt restaurate. Străzile - reutilizate. Cartierul devine „cool”. Dar povestea din spate rămâne incomodă: modernitatea nu vine niciodată dintr-o sursă pură.

Ustinov: finalul unei traiectorii

În paralel, destinul lui Ustinov urmează același arc descendent. Nu este doar o pierdere de avere. Este un faliment personal, înainte de război.

Bogăția se erodează. Încearcă să-și vândă colecția. Nimeni nu o voia. Nici Londra. Nici Parisul. Nici Berlinul.

Proprietățile dispar. Pleacă spre Europa, într-un continent care se pregătește de explozie.

În 1913, rămâne fără bani. Imperiile încă rezistă. El, nu.

Moare în 1918. Exact în momentul în care vechea ordine europeană se prăbușește. Este, într-un fel, simbolic.

Epilog: fiul și regele

Povestea nu se oprește aici. Pentru că istoria are un mod ciudat de a reveni, nu ca fapt, ci ca reprezentare.

Nepotul lui, Peter Ustinov, devine unul dintre marii actori ai secolului XX, dublu laureat al premiului Oscar. Cosmopolit, ironic, imposibil de fixat într-o singură identitate - exact ca lumea în care trăise bunicul său.

Între aceste două generații se află însă o verigă esențială: Jona von Ustinov, fiul lui Platon și tatăl lui Peter. Diplomat și jurnalist, Jona a lucrat pentru serviciile secrete britanice în perioada ascensiunii nazismului, ilustrând încă o dată mobilitatea și ambiguitatea identitară a acestei familii - prinsă constant între imperii, loialități și epoci istorice care se destramă. Legăturile familiei ajungeau până în Etiopia - încă un strat într-o biografie deja imposibil de fixat geografic. O familie dispersată: Rusia, Germania, Palestina, apoi Anglia și America de Nord.

În miniseria Iisus din Nazareth, regizată de Franco Zeffirelli, Peter Ustinov interpretează rolul regelui Irod cel Mare.

Nu un simplu tiran. Ci un om robit de propria putere. Suspicios. Inteligent. Obosit. Un conducător care simte că lumea îi scapă printre degete - exact ca imperiile care, cu un secol înainte, se jucau de-a ordinea în Levant.

Există o ironie fină aici.

Bunicul construia un hotel pentru elitele europene în Țara Sfântă. Nepotul joacă un rege al aceleiași istorii, într-o reconstrucție cinematografică a unui trecut mitic.

Unul aduna antichități. Celălalt le reinterpreta.

Costinești nu are nimic din exotismul Levantului. Și totuși, mecanismul e recognoscibil. La sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea - cunoscută atunci sub numele de Büffelbrunnen - este populată de coloniști germani, aduși să lucreze un teren arid, aproape lipsit de vegetație. Ordinea vine la pachet cu disciplină, cu organizare, cu o anumită idee despre lume. Funcționează. Până când nu mai funcționează.

În 1940, comunitatea dispare aproape complet, evacuată spre Reich, la fel ca în Techirghiol. Casele rămân. Structura rămâne. Numele, nu.

Costinești își ia numele de la Emil Costinescu, cel care cumpără moșia de la Vasile Kogălniceanu, fiul lui Mihail Kogălniceanu. Terenul e lucrat. Așezarea prinde contur. Restul urmează.

Mai târziu, în anii ’60, înainte de apariția taberei studențești, harta îl consemnează sub numele de „Dezrobirea”.

Nu e un caz singular. Nici în România, nici în Europa. La fel ca în Oțelu Roșu - odinioară Ferdinandsberg - ordinea importată produce infrastructură și, în același timp, fragilitate.

Diferența este doar de scară.

Ce rămâne

Astăzi, cartierul există încă. Restaurat. Integrat în modernitatea accelerată a Tel Aviv. Clădirile sunt curate. Străzile - liniștite. Istoria - estompată.

Sub acest strat rămâne însă o realitate mai puțin vizibilă. Coloniile templiere au fost un experiment de globalizare timpurie: capital, credință, migrație și infrastructură într-un echilibru fragil. Au funcționat. Până când nu au mai putut funcționa.

Ustinov a fost produsul acestei lumi: mobil, cultivat, instabil. Un om care a încercat să transforme capitalul în sens.

Nu i-a reușit pe deplin.

Istoria nu dispare. Se transformă. Iar cei care încearcă să o organizeze ajung, inevitabil, parte din ea.