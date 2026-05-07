„Peste 5 milioane de români trăiesc sub amenințarea sărăciei”. Profesorul Dan Voiculescu: „Am simțit un profund sentiment de tristețe”

Într-o postare publicată pe blogul său, profesorul atrage atenția că România a ajuns într-o poziție alarmantă la nivel european, cu 27,4% dintre cetățeni expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, procent care plasează țara noastră printre cele mai afectate state din Uniunea Europeană.

„Practic, mai mult de unul din patru cetățeni trăiește în vulnerabilitate”, subliniază Dan Voiculescu, comparând situația României cu cea din alte state europene precum Cehia, Polonia sau Slovenia, unde procentele sunt considerabil mai mici.

Profesorul afirmă că această realitate nu mai poate fi ignorată și vorbește despre cauzele profunde care au dus la degradarea situației sociale: lipsa de competență și responsabilitate la nivel decizional, reculurile economice și politice repetate, dar și absența patriotismului autentic din partea unei mari părți a clasei politice.

Mesajul are și o puternică notă personală. „Când am citit datele Eurostat despre sărăcie, am simțit un profund sentiment de tristețe”, mărturisește profesorul Dan Voiculescu.

În opinia sa, contrastul este cu atât mai dureros cu cât România dispune de resurse naturale importante și de o poziție geostrategică privilegiată în Europa, însă milioane de români continuă să trăiască zilnic cu teama sărăciei.