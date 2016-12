Dan Negru, prezentatorul cu un record demn de Guinness Book: ​​​​​​​“Am ajuns la 17 ani de Revelioane. E o mirare și pentru mine”

“Next Star”, “Plasa de stele”, “Te pui cu blondele?”, “Demascarea”, “Ciao Darwin”, “Ziua Judecăţii”, “Academia Vedetelor”, “Geniali”, “Money Drop”. Plus 17 Revelioane la rând - unul la TVR şi restul la Antena 1! Ce au aceste emisiuni în comun? Desigur, pe Dan Negru, cel mai “nebun” prezentator din România!

Jurnalul Naţional: Ești de 17 ani la Antena 1, într-un domeniu ex­trem de dinamic. Cum ai reuşit?

Dan Negru: Ha, ha... Nouă, nor­malitatea ni se pare o ciudățenie. În lumea civilizată a televiziunii, brandu­rile/vedetele micului ecran au longevi­tate. Carlo Conti, celebrul moderator de la RAI, e acolo din 1994. PRO TV a reușit cu Esca la Știri. Îmi place să cred că și noi am izbutit în divertisment. Eu am 17 ani de când sunt prezent în grila de programe a Antenei 1, sezon după sezon. E o normalitate, nu o ciudățe­nie.

Peste 5 ani unde te vezi?

Nu-mi plac planurile de viitor. Suntem atât de mici în fața sorții că e ironic să-ți faci planuri. Știi, l-am sunat pe Gyuri Pascu anul trecut să-l invit în show-ul cu “Blonde” și mi-a spus să ne auzim la anu’, pentru că avea un pro­gram încărcat. Iaca, a trecut anul...

Ce sentiment ai când ştii că deţii un record demn de înscris în Guin­ness Book?

Mă bucur că longevitatea Revelioa­nelor pe care le-am prezentat e apreci­ată mai ales într-o piață de televiziune lipsită de tradiție. Cred că anii 2000 au fost cei care au pervertit gustul publi­cului de televizor, era perioada în care din sezon în sezon televiziunile făceau altceva, schimbau formatele TV cu o mare rapiditate. Apoi, sacul s-a golit, n-au mai apărut formate TV noi și publicul a început să se plictisească de cele “vechi”. De asta mă bucur că am ajuns aici, la 17 ani de Revelioane. E o mirare și pentru mine. Nu a fost ceva plănuit dinainte. S-a întâmplat de la an la an să prezint eu Revelioanele pentru că show-urile mele erau per­formante. Abia după 12-13 ani ne-am dat seama că avem o tradiție!

I-a avut invitaţi pe Dan Spătaru și pe Gică Petrescu

La ce invitaţi te gândeşti pentru programul de Revelion?

I-am prezentat pe Dan Spătaru și pe Gică Petrescu de Revelioane, dar și pe Velea sau Delia. I-am prins pe toți în ultimii 17 ani, așa că nu sunt mof­turos. Căutam, an după an, oamenii zilei. Am învățat de la Bonolis, unul dintre cei mai de succes moderatori din Italia, să nu încerc să fiu în ton cu moda zilei, să rămân moderator clasic.

Mai ai emoţii când prezinţi o emisiune?

Emoția e barometrul unui mo­derator. Când dispare, e timpul să te apuci de altceva, înseamnă că ești bla­zat, plictisit. Da, am emoții mari. Ori­ce emisiune e un nou început, oricând publicul te poate scoate de pe teleco­mandă, el nu vrea să vadă o rutină.

Investeşte în imobiliare

Cum te simţi printre atâtea blon­de? Ce zice soţia ta?

De nouă ani, de când se difuzează emisiunea, s-a obișnuit. E cel mai lon­geviv format de quizz din România din toate timpurile și nu cred că vre­odată performanța asta ar mai putea fi egalată. Dacă azi ar începe un quizz nou, abia în 2024 ar egala “Blondele” în longevitate. Dar nici noi nu stăm...

De ce se spune că eşti zgârcit?

Probabil pentru că-mi place și mie să mă joc cu “brandul” asta. Nu mă de­ranjează. Nu sunt mofturos când vine vorba de etichete. Mi le-am asumat când am început să fac divertisment în televiziune.

Pe lângă televiziune, eşti implicat în afaceri imobiliare.

E mult spus afaceri imobiliare. Am încercat să asigur familiei mele un mi­nimum de confort financiar investind banii din televiziune în câteva cărămizi, dar e mult spus afaceri imobiliare. Sunt departe de a fi un mogul imobiliar.

Ce fac Dara şi Bogdan? Sunt atraşi de o carieră în televiziune, ca a tatălui?

Încerc să-i țin cât mai departe de lumea televiziunii și cât mai aproape de cabinetul medical al soției mele. Nu sunt atrași de lumini, de reflectoa­re, poate și pentru că nu le-am deschis pofta. Au colegi de aceeași vârstă atrași de vedete, ai mei nu au pasiunea asta. Deocamdată.

Mai ţii legătura cu foştii colegi de la Radio Timişoara sau din TVR?

Sigur că da. Săptămâna trecută am fost acasă, la Timișoara, și ne-am întâl­nit. Nu am rupt niciodată vreo legătu­ră cu oamenii cu care am lucrat sau cu care am împărțit ore și zile.

“Imit alţi moderatori, dar cu măsură”

Tu susţii că promovezi “dileala” la televizor, dar emisiunile tale se axează foarte mult pe cultura gene­rală.

Cultura generală poți să o “vinzi”, să o faci atractivă la o televiziune genera­listă cum e Antena 1 sau PRO TV, doar dacă o ambalezi în puțină dileală. Pen­tru că o televiziune generalistă în prime time are un public extrem de diferit. De asta am avut mereu invitați de prestigiu ca Piersic, Ilie Năstase, cu care am con­struit show-uri de cultură generală pen­tru tot publicul, nu pentru o nișă.

Cât de studiate sunt gesturile şi reacţiile tale? Ce model ai?

Copiez mult! Îmi place Bonolis, îl imit ca gesturi, atitudine. Îmi place felul în care vede televiziunea Stephan Raab, un moderator TV neamț. Îl copiez mult pe Nagui, un prezentator celebru din Franța. Am avut și o experiență bizară atunci când unul dintre ei mi-a spus în față că îl copiez. Era amuzat. Am recu­noscut că-i sunt un mare fan. Totuși, am o limită a imitației. E bine să pui și ceva de la tine, altfel, cu penele altuia te poți îmbogăți, dar nu poți zbura.

În Antenă sunt cele mai multe vedete pe metrul pătrat. Încap mai multe săbii în aceeaşi teacă? Cu cine te înţelegi cel mai bine?

E o normalitate la Antena 1 dintot­deauna. Deși acu’ vedetele stației vin din zone diferite, muzică, gastronomie, tea­tru, dans popular. Am prins și perioada în care vedetele erau oameni de televizi­une 100% - Mihaela Rădulescu, Teo și Mircea Badea, Brenciu, Mircea Radu, Marius Tucă. Toți, oameni de televiziu­ne, adică în aceeași teacă.

Ce te enervează cel mai mult?

Interviurile lungi... Ha, ha.