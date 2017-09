Fotbalistul Wayne Rooney reținut de poliție pentru că ar fi condus sub influența băuturilor alcoolice

Atacantul echipei Everton, Wayne Rooney, a fost reținut de poliție sub acuzația de conducere sub influența băuturilor alcoolice, joi, în apropierea locuinței sale din Cheshire, informează The Independent.

Mai devreme în aceeași noapte, fotbalistul a fost fotografiat la un bar din Alderley Edger. Imaginea a apărut pe Istagram la ora 10 seara, însă a fost ștearsă imediat ce s-a aflat de arestul acestuia.

Rooney, în vârstă de 31 de ani, este cel mai bun marcator din istoria naționalei Angliei, cu 53 de goluri. Săptămâna trecută acesta și-a anunțat retragerea din prima reprezentativă, al cărui căpitan a fost în cadrul multor partide și pentru care a disputat 119 meciuri.