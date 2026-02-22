3 semne care arată incompatibilitatea financiară între doi parteneri

Doi parteneri se întreabă cine plătește la prima întâlnire sau cum se împart facturile atunci când se mută împreună. De aceea, o cercetare realizată de The Harris Poll a arătat că 74% dintre adulți spun că stabilitatea financiară este una dintre cele mai atractive trăsături la un partener, potrivit CNBC. De asemenea, 60% spun că, pe plan financiar, compatibilitatea contează mai mult decât atracția.

Cât de importantă este compatibilitatea financiară

Compatibilitatea financiară este esențială în relații, deoarece banii nu influențează doar stilul de viață. Modul în care fiecare abordează și gestionează banii reflectă adesea alte trăsături de personalitate și atitudini, susține Valerie Galinskaya, șefa Centrului Merrill. Grupul oferă educație, perspective și îndrumare familiilor cu avere.

„De multe ori este reprezentativ pentru alte lucruri precum dragostea, controlul, puterea. Și dacă indivizii nu își fac timp, în special cuplurile, să se gândească cu adevărat la asta, nu se pregătesc cu adevărat pentru succes”, a explicat Galinskaya.

Pentru stabilitatea unei relații este bine ca partenerii trebuie să fie compatibili și din punct de vedere financiar. Experții au identificat trei semne care arată incompatibilitatea dintre parteneri.

Ascunderea informațiilor

Primul semn are legătură cu lipsa dorinței de a împărtăși informații. Galinskaya spune că pe măsură ce o relație progresează, „lipsa dorinței de a dezvălui informații” poate fi „reprezentativă pentru tipare cu adevărat nesănătoase”.

Ea subliniază că există o diferență între „confidențialitate și secret”, dar adaugă că poate fi dificil să se stabilească și să se atingă obiective precum cumpărarea de proprietăți sau pensionarea împreună dacă unul dintre parteneri a ascuns lucruri importante. Experții în relații sunt și ei de acord că discuțiile transparente despre bani sunt esențiale pentru construirea unor relații de succes.

Probleme de control

Al doilea semn provine de la „problemele de control”. Mai ales la începutul unei relații, încercarea unui partener de a exercita controlul asupra deciziilor financiare ale celuilalt poate fi un semn de incompatibilitate, spune Galinskaya.

„Poate fi o reflectare a unor probleme mai profunde de încredere și control, care nu se limitează adesea la bani”, a explicat experta.

Dorințe comune

Al treilea semn este „decalajul de ambiție”. În cazul optim, partenerii trebuie să aibă venituri similare. Diferențele apar atunci când un partener este motivat de carieră, iar celălalt are alte priorități.

Pentru a depăși problema Galinskaya propune ca partenerii să înceapă prin a defini ce înseamnă succesul pentru ei. Pe listă pot fi construirea unei afaceri împreună și asigurarea de economii pentru pensie.