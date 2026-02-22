Paradis urban: Insula cu copaci de cristal transformă plimbările din zilele toride de vară

Când verile ajung în Qatar, majoritatea oamenilor se retrag în interior în timpul zilei, adăpostindu-se acasă sau la serviciu cu aerul condiționat la maxim sau vizitând centre comerciale răcoroase și conducând între ele în mașini răcite la temperaturi de frigider.

Pădure cu aer condiționat

Pe insula Gewan - cea mai recentă adăugare la un arhipelag artificial de pe coasta capitalei Doha - vizitatorii se pot plimba confortabil afară în mijlocul unei zile de vară datorită unei inovații surprinzătoare: o „pădure” cu aer condiționat.

De-a lungul axei centrale a insulei se întinde o promenadă lungă de 450 de metri, cunoscută sub numele de Crystal Walk. În pofida faptului că este deschisă intemperiilor, temperatura sa este reglată artificial.

Poteca este acoperită de un coronament de structuri asemănătoare copacilor, care oferă adăpost de lumina directă a soarelui, ajutând în același timp la captarea aerului răcit care suflă din gurile de aerisire de dedesubt.

Aerul condiționat exterior nu este o noutate în Qatar. În parcurile Al Gharrafa și Umm Al Seneem din Doha, oamenii se pot antrena de-a lungul traseelor ​​de jogging răcite și umbrite. Zonele comerciale în aer liber, precum Al Hazm Mall și West Walk, beneficiază, de asemenea, de jet de apă rece provenită de pe stradă.

Gewan - scris și Jiwan - duce acest lucru la un alt nivel. Crystal Walk oferă umbră din ramuri artificiale acoperite cu 10 tone de cristale, care îi dau numele. Acestea folosesc, de asemenea, panouri pentru a converti soarele orbitor în electricitate și a ajuta la alimentarea aerului condiționat. Există, de asemenea, mini-fântâni arteziene cu apă pentru a stropi.

Cu o temperatură plăcută de 21-23 de grade Celsius pe tot parcursul anului, zona a devenit rapid cea mai nouă atracție turistică a Qatarului.

„Insula Gewan a devenit acum o oprire obișnuită în tururile mele de oraș”, spune Siham Haleem, care arată Qatarul vizitatorilor străini de mai bine de 15 ani. „O vizitez de patru sau cinci ori pe săptămână și, de fiecare dată, oaspeții mei sunt cu adevărat uimiți.”

Nu sunt acolo doar pentru temperaturi. Copacii de cristal creează un peisaj urban neobișnuit, care apare în mod regulat în postările de pe rețelele de socializare.

Există, de asemenea, panouri de cristal încorporate în podea, aproximativ 180 de cutii dreptunghiulare, iluminate și protejate de sticlă rezistentă. În interior sunt expuse peisaje, animale, orașe și industrie, organizate pe teme precum deșert, zăpadă, pădure, mare și utilaje. Vizitatorii întâlnesc bancuri de pești, crocodili, colonii de pinguini și motive locale, cum ar fi caravane de cămile și instrumente muzicale.

Panourile de cristal din podeaua pasarelei prezintă expoziții de artă și culturale

Omar Abou Mourad, un expat libanez care lucrează în Doha, își aduce în mod regulat familia aiici. În timp ce copiii se bucură de expozițiile de cristal, Abou Mourad apreciază locația și ingineria modernă.

„Este o evadare într-o lume a luxului plină de detalii de design inspirate din cristal, restaurante și cafenele la modă și magazine elegante”, spune el.

Zona doboară recorduri mondiale Guinness, ca fiind cel mai mare mall climatizat în aer liber și cel mai mare baldachin luminos interactiv în aer liber.

Cum este insula Gewan

Înainte de a deveni o atracție turistică, Insula Gewan a avut un rol mai funcțional. Situl de 400.000 de metri pătrați a fost inițial un teren de pregătire pentru construcția The Pearl, o zonă rezidențială de lux construită pe un complex de insule artificiale.

De la un șantier de construcții, Gewan - numit după o formă rară de perlă - a suferit o transformare remarcabilă.

Văzută de sus, insula este împărțită în treimi. Capătul estic cuprinde vile și reședințe private. Zona centrală oferă trasee de mers pe jos, magazine, cafenele, restaurante și opere de artă. Treimea vestică va găzdui un nou complex hotelier cu teren de golf și alte facilități de agrement.

Și, în timp ce o mare parte din Doha este construită având în vedere mașinile, Gewan, conectată la The Pearl prin trei poduri, este concepută la o scară mai umană, în special Crystal Walk.

„Viziunea noastră a fost să creăm o comunitate vibrantă, accesibilă pietonilor, în inima insulei Gewan”, spune John C. Kim, directorul de design și responsabilul principal al Masterplanului insulei Gewan pentru firma internațională de design AE7. „Această coloană vertebrală centrală oferă spații intime pentru interacțiuni conviviale, în timp ce perimetrul oferă priveliști spectaculoase asupra Golfului și a Insulelor Pearl.”

Îmbunătățirea turismului de vară

De-a lungul coastei insulei Gewan, cu vedere la The Pearl, se întinde o promenadă mărginită de restaurante. Aleea este încadrată de copaci de sticlă inspirați de formele distinctive ale artistului american în sticlă, Dale Chihuly.

Există o stație de taxi pe apă, de unde pleacă în mod regulat bărci mici, cu o capacitate de până la 10 pasageri. Pentru 200 de riali qatarezi, sau aproximativ 55 de dolari, vizitatorii pot călători prin canalele din Cartierul Qanat până la Marina Porto Arabia din centrul complexului The Pearl - o călătorie de aproximativ 20 de minute, care este la fel de populară atât printre localnici, cât și printre vizitatori.

La marginea de sud-vest a insulei este în curs de construcție proiectul Corinthia Gewan Island, un complex hotelier și rezidențial de cinci stele cu 110 camere și suite, un teren de golf planificat cu nouă găuri și un club privat pe plajă. Facilitățile de agrement sunt așteptate să se deschidă în etape, între 2026 și 2027.

Dezvoltatorii spun că proiectul este destinat să ancoreze o afacere ospitalieră mai amplă pe Insula Gewan. La fel ca o mare parte a insulei, stațiunea este poziționată ca parte a ofertei de stil de viață și turism în expansiune a orașului Doha, deși impactul său pe termen lung asupra numărului de vizitatori - și modul în care se va diferenția pe o piață de lux deja aglomerată - rămâne de văzut.

Dincolo de șantierele de construcții, Insula Gewan s-a umplut constant cu restaurante și cafenele destinate rezidenților și vizitatorilor care caută să ia masa în aer liber în lunile mai reci.

Gama variază de la cafenele casual la locații tematice - inclusiv o cafenea unde sunt expuse mașini de lux și o alta construită în jurul zonelor de joacă pentru familii - alături de un amestec de concepte internaționale și bucătării regionale.

Rezultatul este o zonă de luat masa care este adesea cea mai aglomerată seara. Chiar și cu promisiunea unor temperaturi mai scăzute în timpul zilei, scena socială din Doha se prelungește până la ore mai târzii.

Susținătorii spun că astfel de dezvoltări ar putea ajuta la extinderea opțiunilor de agrement ale orașului și la extinderea activității dincolo de sezonul tradițional de vârf de iarnă, deși va depinde mult de cât de consecvente vor fi locurile de agrement atât pentru rezidenți, cât și turiști, odată ce noutatea dispare, potrivit edition.cnn.com.