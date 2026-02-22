Vești bune din Germania: Industria iese din recesiune după circa 4 ani

În SUA se urmărește marmota Phil (n.r. ziua cârtiței) pentru a afla când se termină iarna, iar în Germania fiecare cifră economică este analizată pentru a anticipa sfârșitul iernii prelungite prin care trece industria țării. După luni întregi de stagnare, datele recente indică o posibilă redresare, chiar dacă modestă: evoluția PMI-ului manufacturier sugerează că sectorul privat german ar putea reintra pe creștere, scrie El Economista.

Indicatorii anticipați de activitate economică din zona euro, cei mai urmăriți fiind indicii PMI pentru sectorul privat, au adus vești optimiste în februarie. PMI-ul manufacturier a sărit de la 49,1 puncte la 50,7 (se aștepta o ușoară creștere până la 49,6), trecând pentru prima dată din primăvara lui 2022 pragul de 50 puncte, care separă contracția de expansiune. Chiar dacă depășirea pragului de 50 puncte semnalează doar o expansiune modestă, mesajul este clar după o perioadă lungă de stagnare.

Raportul Hamburg Commercial Bank (HCOB) arată că în februarie creșterea activității private a atins maximul ultimelor patru luni, datorită îmbunătățirii performanțelor atât în sectorul manufacturier, cât și în cel de servicii. „Recuperarea a fost susținută de cererea mai mare pentru bunuri și servicii, cu o creștere a comenzilor noi pentru a patra oară în ultimele cinci luni. În același timp, pierderea locurilor de muncă s-a menținut solidă, dar s-a încetinit ușor, pe fondul stabilizării volumului de muncă restant și al ușorului optimism pentru următoarele 12 luni”, precizează raportul.

Sectorul serviciilor a condus creșterea, cu o rată de expansiune a activității de 53,4, maximul ultimelor patru luni. Intrările de comenzi noi au indicat o cerere susținută pentru bunurile și serviciile germane: portofoliul de comenzi din sectorul manufacturier a crescut cel mai mult în aproape patru ani, compensând ușoara scădere în servicii. Comenzile externe au înregistrat prima creștere în șapte luni, marcând cel mai bun rezultat din februarie 2022.

Munca restantă s-a stabilizat în februarie, după trei luni consecutive de scădere, iar în sectorul manufacturier volumul de muncă în derulare a crescut ușor pentru prima dată din mai 2022.

Pe fondul ușoarei presiuni asupra capacității în manufactură, ritmul concedierilor a încetinit. Ocuparea forței de muncă în fabrici a scăzut cu cea mai mică rată din aproape doi ani și jumătate, un semnal pozitiv după luni întregi de concedieri în industria germană. Totuși, în sectorul serviciilor, reducerea personalului s-a accelerat, marcând cea mai mare scădere a angajărilor din iunie 2020.

„Industria germană crește din nou! Pentru prima dată în mai bine de trei ani și jumătate, PMI-ul manufacturier intră în teritoriu expansiv. Comenzile noi au crescut solid, ceea ce sugerează că producția va continua să se extindă în lunile următoare. Portofoliul de comenzi a crescut, iar comenzile externe au revenit după șase luni de scădere”, explică Cyrus de la Rubia, economist șef HCOB.

Se estimează că stimulul guvernamental german (programul de infrastructură și creșterea cheltuielilor militare) va susține suplimentar industria, iar datele privind comenzile industriale, mai ales în sectorul apărării, sugerează o accelerare a PIB-ului german în 2026.

Analistul Vincent Stamer de la Commerzbank subliniază că „încrederea în afaceri a crescut datorită cheltuielilor guvernamentale majore, care sprijină tot mai mult industria”, iar Paolo Grignani (Oxford Economics) consideră că Germania „revine treptat ca principal motor de creștere, cu producția și comenzile în creștere, dar rămâne de văzut dacă industria poate susține cererea tot mai mare”.

Carsten Brzeski (ING) notează că „recuperarea germană continuă sub suprafață. PMI-ul compozit a atins maximul ultimelor patru luni, iar PMI-ul manufacturier a depășit pragul de 50 pentru prima dată în aproape patru ani. În timp ce Franța stagnează, Germania ar putea prelua rolul de motor al zonei euro.”

Metafora „efectului ketchup” descrie cum stimulul fiscal german a fost lent la început, dar acum începe să genereze efecte vizibile: „După multe ezitări cu bugetul masiv al coaliției germane, primele efecte se văd și dau oxigen unui sector puternic afectat.”

Cu toate acestea, analiștii avertizează că o parte din stimul s-ar putea folosi pentru cheltuieli curente, nu pentru investiții pe termen lung, ceea ce poate oferi un impuls temporar („subidón de azúcar”) economiei, însă sectorul apărării rămâne un catalizator important al creșterii.

Contextul general al economiei germane rămâne complex: competiția internațională, lipsa gazului rusesc, dobânzile mari, birocrația și tarifele SUA au afectat profund tradiționala putere industrială. Totuși, datele recente indică că economia începe să revină treptat pe creștere, condusă de relansarea industriei manufacturiere.