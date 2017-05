Singura țară europeană care nu pedepsește furtul de mâncare

Guvernul italian a adoptat o lege care ar trebui sa reduca numarul alimentelor irosite si care incurajeaza supermarketurile si fermierii sa doneze alimentele nevandute, scrie The independent.

Alimentele irosite in prezent in Europa ar hrani 200 de milioane de oameni, potrivit Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura a ONU, potrivit Business Magazin. De asemenea, legea incurajeaza oamenii sa ia mancarea la pachet atunci cand mananca in oras.

Obiectivul legii este acela de a reduce numarul de alimente irosite cu cel putin un milion de done din cele 5 milioane de tone care sunt irosite in prezent. Pentru a realiza acest lucru, procesul donarii alimentelor va fi unul mai putin anevoios si lipsit de taxe. Irosirea alimentelor costa guvernul italian peste 12 miliarde de euro in fiecare an, aproape 1% din PIB. Toate acestea in contextul in care tara are o datorii uriase, iar rata somajului a ajuns la 11,5% (mai 2016). Mai mult de atat, cea mai inalta instanta din Italia a decis ca furtul de cantitati mici de alimente (impins de foame) nu este o crima.