Încă un „tun” de 2,5 milioane de euro, la primăria lui Boc, cu aparate de joacă pentru copii

De această dată, afacerea a fost împărțită în 33 de loturi distincte, iar spre deosebire de contractele precedente, acum echipamentele sunt prevăzute și cu panouri fotovoltaice. 26 din cele 33 de loturi scoase la „mezat” au fost adjudecate de celebra companie Dupex SRL, firmă care, începând cu anul 2010, este contractată, fără întrerupere, de către instituția condusă de edilul Emil Boc, pentru livrarea și instalarea de echipamente similare.

Cea mai recentă achiziție de aparate de joacă a fost antamată de către primăria Municipiului Cluj-Napoca încă din data de 11 decembrie 2025, când instituția condusă de Emil Boc a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare potrivit căruia intenționa să se doteze cu nouă aparate și echipamente de joacă pentru copii cu dizabilități, aparate de joacă pentru copii cu vârsta sub 3 ani, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani și pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, la care se adaugă aparate de joacă confecționate preponderent din lemn și care să fie instalate în municipiul Cluj-Napoca.

Această afacere a fost împărțită în nu mai puțin de 33 de loturi și vizează leagăne din metal pentru copii cu dizabilități; leagăne din metal pentru copii cu dizabilități în scaun cu rotile; leagăne cu două locuri pentru copii între 0 și 3 ani; leagăne cu două locuri pentru copii între 4 și 14 ani; leagăne metalice în formă de cerc cu 7 locuri; leagăne cuib; carusele pentru copii cu dizabilități; carusele circulare cu băncuțe; balansoare pentru copii cu dizabilități; balansoare duble combinate pentru copii de peste 4 ani și pentru copii de până la 3 ani; balansoare simple pentru două persoane cu scaune; balansoare cu arc și figurină; balansoare cu arcuri și figurine pentru două persoane, balansoare pe arcuri model mașină de teren; ansambluri de joacă pentru copii cu dizabilități din metal; ansambluri de joacă din lemn pentru copii cu dizabilități.

26 de loturi au ajuns la compania preferată de achizitor

Iar lucrurile nu se opresc aici. În același contract mai intră minitobogane de forme diverse; minicollexuri tobogane – leagăne; complexuri de joacă din lemn cu tobogane, leagăne și panouri fotovoltaice; complexuri de joacă cu elemente de cățărare; ansambluri de joacă pentru copii de până la 3 ani din metal, ansambluri de joacă pentru copii de până la 3 ani din lemn; ansambluri de joacă pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani cu turn și jocuri alimentate cu panouri fotovoltaice; ansambluri de joacă din lemn cu sisteme de umbrire; complexuri de joacă cu cadrul din lemn cu 4 tobogane și acoperiș cu panouri fotovoltaice; complexuri de coacă pe cadru de lemn cu 6 tobogane și acoperiș cu panouri fotovoltaice; punți mobile; căsuțe pentru copii, suporți nisip cu scăunele; tiroliene; jocuri interactive; minipanouri de baschet cu figurine și ansambluri de masă cu scăunele.

Conform anunțului de atribuire citat, în vederea parafării afacerii, primăria lui Emil Boc a organizat o licitație deschisă, în urma căreia 26 dintre loturi au fost adjudecate de către firma de casă, SC Dupex SRL, pentru 3.604.490 de lei fără TVA, respectiv 4.361.423,9 lei cu tot cu TVA, în timp ce celelalte șapte loturi au ajuns la compania SC Urban Market SRL, pentru un preț final negociat de 6.409.490 de lei fără TVA, respectiv de 7.755.858 de lei cu tot cu TVA.

În total, cele 33 de loturi costă municipalitatea 12.117.290,9 lei cu tot cu TVA, adică 2.423.458,2 euro.

Cum justifică primăria această nouă cumpărătură

În caietul de sarcini care stă la baza acestei intenții, Primăria Municipiului Cluj-Napoca arată că, în prezent, la nivelul localității există 282 de locuri de joacă publice și 54 de locuri de joacă specializate, realizate pe parcursul mai multor ani. „Unele dintre acestea sunt deja depășite ca dotări tehnice. Se are în vedere evoluția permanentă de producere de aparate tot mai performante, cu o densitate tot mai mare în ceea ce privește posibilitățile de practicare a mișcării”, se arată în documentația de atribuire.

SC Dupex SRL, compania care și-a adjudecat majoritatea loturilor scoase la „mezat”, este o societate înfiinţată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) de către doi membri ai aceleiaşi familii, Ioan şi Vasile Dura, în anii ’90. În martie 2003, asociatul Vasile Dura i-a cesionat partenerului Ioan Dura toate părţile sociale, astfel încât acesta din urmă a devenit asociat unic al companiei, aceeaşi structură a acţionariatului regăsindu-se şi în prezent.

Relație de afaceri constantă

„Jurnalul” a dezvăluit că zeci de contracte având ca obiect furnizarea, repararea și întreținerea locurilor de joacă din aer liber sau a aparatelor de fitness publice din orașul condus de Emil Boc au fost atribuite, din anul 2010 până în prezent, aceleiași firme. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a plătit, astfel, în mod repetitiv, pentru aceste servicii și lucrări, nu mai puțin de 83.125.210 lei cu tot cu TVA.

Numai anul trecut, compania Dupex SRL a primit de la municipalitate trei contracte având ca obiect furnizarea de piese de schimb pentru aparatele de joacă de pe raza orașului, pentru procurarea, livrarea și montarea a 60 de stații de autobuz și pentru livrarea de bănci pentru spațiile de joacă, pentru spațiile verzi și pentru zonele de agrement din municipiu.

Printre cele mai recente episoade ale relației contractuale dintre instituția condusă de Emil Boc și respectiva companie privată a avut loc la data de 1 iulie 2025, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca a scos la licitație un acord-cadru având ca obiect servicii de reparații și întreținerea aparatelor de joacă și a dotărilor urbane de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

La această licitație deschisă, a fost depusă o singură ofertă admisibilă, iar la data de 15 septembrie 2025, a fost încheiat acordul-cadru nr. 741245/2025 cu SC Dupex SRL, pentru un preț final negociat 9.033.061,4 lei cu TVA (1.843.481,92 de euro). Practic, pentru fiecare dintre cele cele 24 de luni de contract, municipalitatea este dispusă să achite 76.811,75 euro pentru această afacere.

Firma care și-a adjudecat acest contract, dar și multe altele similare, SC Dupex SRL, este un client aproape nedezlipit al acestor contracte scoase la „mezat” de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Afaceri neîntrerupte din 2010

De remarcat este că, în baza de date a SEAP, sunt arhivate nu mai puțin de 23 de contracte de achiziție publică scoase la „mezat” de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca și adjudecate de către compania SC Dupex SRL.

Concret, în intervalul anilor 2010 – 2018, primăria lui Boc a atribuit acestei firme nouă contracte, a căror valoare cumulată se ridică la 14.179.866,5 lei fără TVA, respectiv la 217.567.834,5 lei cu TVA inclusă.

Apoi, în intervalul 2019 – 2026, aceeași firmă a primit de la aceeași primărie 114 contracte, în valoare de 46.763.026,6 lei fără TVA, respectiv de 55.648.001,7 lei cu tot cu TVA, aceste contracte vizând furnizarea de echipamente fitness în aer liber, aparate de joacă, reparații și întreținere a aparatelor de joacă, piese de schimb pentru aparatele de joacă, bănci și corpuri stradale.