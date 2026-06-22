USR vrea să transforme benzinăriile în stații de îmbarcare pentru autocare

USR sare în apărarea firmelor care refuză să folosească autogările și a depus amendamente la OUG nr. 27 din 2011 privind transporturile rutiere, astfel încât să permită această anomalie, deși încalcă astfel regulamentele europene de transport, care prevăd folosirea unor spații special amenajate și autorizate pentru îmbarcarea pasagerilor. În privința benzinăriilor mai sunt și probleme legate de siguranța la incendii, iar transportatorii români au depus adrese oficiale la Ministerul Transporturilor, la Parlament și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru a putea împiedica modificarea actului normativ din 2011, mai ales pentru a se evita posibile dezastre.

Transportul rutier de persoane este reglementat, conform regulamentelor europene, dar în România se găsesc mereu variante ocolitoare pentru orice regulă, lege sau regulament. Una dintre cerințele europene este ca autocarele și microbuzele care transportă pasageri să aibă stații amenajate și să facă îmbarcarea în autogări autorizate. Evident, fiecare autogară percepe și o taxă de la transportatori, iar unii au încercat să evite plata suplimentară pentru staționare, la îmbarcarea pasagerilor, folosind benzinăriile pe post de loc de întâlnire. Au obținut chiar avizarea de la Transporturi, pentru trasee care fixează punctul de îmbarcare la benzinărie, deși se încalcă astfel normele IGSU.

De anul trecut, firmele românești nu mai folosesc benzinăriile pe post de stații de îmbarcare, dar au rămas autocare ale unor companii străine care tranzitează România și preiau călători din benzinării, specificând în ofertele lor comerciale că îmbarcarea se va face la benzinărie, în mai multe locuri din țară.

Pentru că legislația nu prevede posibilitatea de folosire a benzinăriilor ca puncte de îmbarcare, iar transportatorii au cerut deja Ministerului de resort să elimine această practică și să-i oblige pe toți șoferii de autocar să folosească spațiile special amenajate și autorizate pentru îmbarcare, parlamentarii USR au depus o propunere de modificare legislativă care să desființeze autogările și să lase autocarele să parcheze oriunde pentru a face îmbarcarea, inclusiv în benzinării – așa cum se practică deja și e în afara legii.

Incendii, explozii și accidente

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis adrese către instituții, pentru a opri această inițiativă de modificare a legislației care ar crea haos, dar mai ales ar putea duce la dezastre, pentru că aglomerația de autocare în spațiul unei benzinării poate provoca incendii și explozii.

Transportatorii cer intervenția IGSU, subliniind că propunerile de modificare a OG nr. 27/2011, în special asupra definiției „stației publice” pe care le cere USR ar putea arunca în aer benzinăriile și ar putea duce la moartea a zeci de persoane într-un singur astfel de accident.

„Noi am transmis sesizarea către toate instituțiile. Benzinăriile care primesc mai multe autocare concomitent riscă să sară în aer și să omoare zeci sau sute de oameni. Vom dezbate mai mult când mergem la Parlament, dar IGSU ar trebui să ia act de această situație inadmisibilă. Propunerile USR încalcă și regulamentele europene privind transportul rutier de persoane, deși partidul se declară proeuropean, deși nu respectă niciun regulament. Este o problemă gravă de siguranță a pasagerilor, în primul rând, pentru că într-o benzinărie unde este aglomerație, cu multe autocare și mașini, pot fi și loviți pasagerii care coboară din autocare. La fel se poate întâmpla și pe marginea drumului, acolo unde unele firme își stabilesc punctele de îmbarcare, în spații neamenajate”, a explicat, pentru Jurnalul, Nicolae Ghițulescu, membru COTAR.

„Stație publică” nu e doar panoul cu informații

Transportatorii subliniază că trebuie să se respecte condiții minime necesare pentru utilizarea unor puncte de îmbarcare și debarcare în cadrul transportului regulat național și internațional de persoane.

Conform propunerii de modificare a art. 3 pct. 37 din OG 27/2011, noțiunea de „stație publică” este redusă la existența unui spațiu semnalizat și a unui panou destinat afișării unor informații - oriunde s-ar organiza „ad-hoc”, fără să respecte un regulament și fără să fie autorizat.

„Considerăm că o asemenea abordare este insuficientă, periculoasă și incompatibilă cu standardele europene privind protecția pasagerilor. Transportul regulat de persoane, în special transportul internațional sau cursele regulate pe distanțe mari, nu poate fi desfășurat din locații improvizate care oferă exclusiv o tablă de informare, fără condiții minime de siguranță și fără infrastructură adecvată”, a transmis COTAR instituțiilor publice.

În mod special, Capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 181/2011 — „Drepturile pasagerilor în cazul accidentelor și în ceea ce privește întârzierile și anulările pentru călătoriile cu durata prevăzută de peste 250 km”, precum și dispozițiile art. 13 și art. 14 privind obligațiile de asistență și informare în terminale desemnate, confirmă obligația existenței unor puncte de îmbarcare/debarcare care permit efectiv respectarea drepturilor pasagerilor – menționează COTAR, amintind că regulamentul european nu tratează terminalele și stațiile ca simple puncte simbolice de oprire, ci ca infrastructuri prin intermediul cărora trebuie asigurate concret drepturile pasagerilor, inclusiv accesibilitatea, informarea, asistența și siguranța acestora.

Redefinirea clară a spațiului de îmbarcare

Transportatorii au pregătit, la rândul lor, un amendement, pentru modificarea OUG 27/2011 și atrag atenția autorităților din România că un autocar utilizat în transportul internațional, împreună cu remorca de bagaje, poate ajunge la lungimea maximă legală de aproximativ 18,75 metri, ceea ce presupune că la îmbarcare și debarcare, pasagerii nu doar urcă sau coboară, ci se face și manipularea bagajelor din cale, deschiderea calelor laterale, accesul la remorca de bagaje și încărcarea sau descărcarea volumelor mari de bagaje - pentru toate acestea fiind necesar un spațiu adecvat și special amenajat, nu marginea drumului sau benzinăria.

Amendamentul propus de transportatori introduce un articol distinct care să prevadă: „Stațiile publice utilizate pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în cadrul serviciilor regulate naționale și internaționale de transport rutier de persoane trebuie să îndeplinească condiții minime de siguranță, accesibilitate și protecție a pasagerilor, stabilite prin normele metodologice de aplicare. Simpla existență a unui panou sau a unei table de informare nu constituie condiție suficientă pentru autorizarea ori utilizarea unei stații de îmbarcare/debarcare în cadrul serviciilor regulate de transport rutier de persoane.”