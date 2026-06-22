Costurile Magistralei 6 de metrou deraiază. Prețul întârzierilor: costurile au urcat de la 6 la peste 10 miliarde de lei 

Termenul estimat de începere a lucrărilor era a doua jumătate a anului 2017, durata de execuție era de 48 de luni, adică patru ani, iar valoarea totală a investiției era stabilită la 5,9 miliarde de lei, cu TVA inclusă. La zece ani de la aprobarea proiectului, lucrările sunt încă departe de a se termina, iar valoarea investiției a fost majorată la peste 10 miliarde de lei de către Ministerul Transporturilor.

După noul grafic, Magistrala 6 de metrou ar urma să fie pusă în funcțiune pe 30 aprilie 2029, dar și respectarea acestui termen este condiționată de finalizarea activităților incluse în contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și de curenți slabi. Contractul a fost semnat pe 26 martie 2025, a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025 și are o durată de execuție de 44 de luni. Pentru noua magistrală Metrorex a anunțat că va cumpăra 12 rame, iar procedura de achiziție este și ea întârziată față de termenul inițial anunțat de directoarea generală a Metrorex, Mariana Miclăuș. Noul termen este și acesta destul de vag stabilit - a doua jumătate a acestui an, după ce inițial licitația era anunțată pentru finalul anului 2024.

De unde vin bani

Magistrala 6 are două secțiuni, respectiv tronsonul 1 Mai - Tokyo (Secțiunea Sud) și tronsonul Tokyo - Aeroport Otopeni (Secțiunea Nord). Pentru Secțiunea de Sud a magistralei, finanțarea este asigurată printr-un împrumut acordat de Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei (JICA - acoperă 15% din sumele fără TVA), din Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 și din bugetul de stat pentru Secțiunea de Nord, finanțarea prin JICA ajunge la 72% din valoarea fără TVA a lucrărilor de structură de rezistență, restul venind din POT 2021-2027 și bugetul de stat. De asemenea, serviciile de consultanță, asistență tehnică și supervizare sunt finanțate integral din fondurile acordate prin împrumutul japonez.

14 km și 12 stații

Magistrala va avea o lungime de 14,2 kilometri, va include 12 stații și este proiectată pentru o capacitate de transport de 50.000 de călători pe oră și pe sens.

1. Staţia Pajura - în lungul căii ferate, în ampriza străzii Băiculeşti.

2. Stația Expoziţiei - în cadrul ariei delimitate de Bulevardul Expoziției, Bulevardul Poligrafiei și strada Parcului, în proximitatea complexului expozițional Romexpo.

3. Stația Piața Montreal - de-a lungul Bulevardului Mărăști, între cele două pasaje subterane auto dinspre Drumul Național București-Ploiești către Bulevardul Mărăști, respectiv Șoseaua Kiseleff, în proximitatea Parcului Herăstrău și a clădirii Presei Libere.

4. Stația Gara Băneasa - adiacent Drumului Național București - Ploiești, pe esplanada din fața Gării CFR Băneasa.

5. Stația Aeroportul Băneasa - adiacent Drumului Național București - Ploiești, în proximitatea Aeroportului Băneasa.

6. Stația Tokyo - de-a lungul Drumului Național București - Ploiești, în proximitatea Complexului Comercial Băneasa.

7. Stația Washington - adiacent Drumului Național București - Ploiești, în zona intersecției acestuia cu străzile Jandarmeriei și Bulevardul Liviu Librescu, în zona Institutului de Meteorologie, în zona de Est a podului rutier.

8. Stația Paris - de-a lungul Drumului Național București - Ploiești, în nordul Aleii Padina, în proximitatea Liceului Francez Anna de Noailles și a Țiriac Auto Service.

9. Stația Bruxelles - de-a lungul Drumului Național București-Ploiești, la Nord de linia de centură a Capitalei, în dreptul piciorului pasajului rutier de subtraversare a căii ferate de centură înspre orașul Otopeni.

10. Stația Otopeni - în orașul Otopeni, de-a lungul arterei Calea Bucureştilor la intersecție cu strada 23 August.

11. Stația Ion I.C. Brătianu - în lungul străzii Calea Bucureştilor, între străzile Zborului și Nicolae Grigorescu.

12. Stația Aeroportul Otopeni - sub parcarea aferentă Aeroportului Internațional Henri Coandă-Otopeni.

Metrorex a închis anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,263 de miliarde de lei și cu pierderi de 312 milioane de lei (aproape 60 de milioane de euro). Din această sumă, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare și administrare infrastructură), iar restul de 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiții.

Stadiul lucrărilor pe M 6

Potrivit datelor Metrorex, la sfârșitul lunii mai pe Secțiunea Sud (1 Mai - Tokyo) structura de rezistență era realizată în proporție de 68%. Activitățile constructorilor s-au concentrat atât pe avansul galeriilor subterane, cât și pe turnarea structurilor pentru viitoarele stații. Pe Secțiunea Nord (Tokyo - Aeroport Otopeni) structura de rezistență atinse 33%. Aici activitățile s-au concentrat pe pregătirea terenului, devierea rețelelor de utilități și execuția primelor elemente de siguranță structurală.

Plăți făcute fără executarea lucrărilor

Potrivit unui raport de audit pentru perioada 2023-2025 întocmit de inspectorii Curții de Conturi, conducere Metrorex a aprobat decontarea în avans 5,53 de milioane de lei către constructorul turc Gulermak pentru lucrări neefectuate la „Staţia Otopeni - CC06” și „Staţia Aeroport Otopeni și galerie - CC 08” în cadrul „Proiectului privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - București (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni). Lotul 1.2: Tokyo - Aeroport Otopeni”. Situația este explicată de Curtea de Conturi prin „funcţionarea deficitară a controlului intern managerial ca urmare a acceptării la plată a unor situaţii de lucrări fără verificarea corespondenţei cu stadiul fizic real”. De asemenea, monitorizarea şi supravegherea lucrărilor la această magistrală au fost „insuficiente şi/sau inadecvate”. Toate aceste deficiențe au termen de remediere data de 30 octombrie 2026.

Avantajul oferit de metrou în aglomerările urbane

Conform TomTom Traffic Index 2025 (date pentru 2024), Bucureștiul se clasează pe locul 3 în Europa și locul 22 în lume la aglomerația traficului. Viteza medie de deplasare în oraș este de 13,3 km/h, iar un șofer pierde în medie 171 de ore pe an din cauza traficului - echivalentul a 7 zile și 3 ore. Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 930/2016, Magistrala 6 va avea o capacitate de transport de 50.000 de călători pe oră, pe sens. Un studiu publicat în Nature Cities (2025) confirmă că metrourile reduc semnificativ utilizarea autoturismului în orașele europene. Pe baza experienței din proiecte similare, între 15 și 25 din fiecare 100 de pasageri ai unui metrou nou sunt foști șoferi care aleg să lase mașina acasă - ceea ce, pentru Magistrala 6, poate însemna mii de vehicule mai puțin, zilnic, pe coridorul nord al Capitalei. Astfel, pe artere saturate, o reducere de 15-20% a volumului de trafic crește viteza medie de deplasare cu 20-35% pentru toți participanții - inclusiv pentru cei care continuă să folosească mașina.



