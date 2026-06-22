Ipocrizia „reformiștilor” din PNL și USR: Există „extremiști” de bine și „extremiști” răi

Atât PNL, tabăra „Bolojan”, cât și USR critică intenția premierului desemnat Adrian Veștea că ar putea apela inclusiv la voturile celor de la AUR pentru a-și putea învesti Guvernul în Parlament. Mai mult, aceleași voci critice arată cu degetul către PSD că se aliază cu parlamentari neafiliați, proveniți din partide precum AUR, SOS România sau POT, pentru a aduna voturile necesare. Iar cei de la USR anunță că ei nu pot susține un guvern sprijinit de traseiști. Această retorică este bătută, practic, de realitatea obiectivă, deoarece, în acest moment, din Grupul Parlamentar al PNL din Camera Deputaților fac parte patru parlamentari „traseiști”, aleși pe listele partidelor „extremiste”.

Noua conducere aleasă a PNL, reprezentată de Ilie Bolojan, a vehiculat, în ultima săptămână, printre motivele pentru care Cabinetul Adrian Veștea nu ar trebui să fie învestit, teza conform căreia este inacceptabil ca un Executiv proeuropean să fie instalat cu voturile parlamentarilor proveniți din partidele pe care le cataloghează drept extremiste. Este vorba despre parlamentari neafiliati sau încă afiliați la AUR, SOS România și POT.

De cealaltă parte, Comitetul Politic al USR l-a mandatat, recent, pe liderul formațiunii, Dominic Fritz, să respingă orice colaborare cu premierul desemnat Adrian Veștea, criticând atât structura, cât și „direcția unui astfel de guvern”. Mai exact, USR consideră că „formula guvernamentală propusă este profund antireformistă și ar genera costuri suplimentare pentru bugetul de stat”.

În viziunea USR, acest Executiv nu ar avea capacitatea de a implementa reformele necesare și ar conduce la blocaj instituțional. De asemenea, reprezentanții partidului au criticat includerea unor politicieni considerați „traseiști”, susținând că aceștia pot influența votul politic, dar nu pot genera încredere publică.

PNL, cu 4 parlamentari de la „indezirabili” în plus față de 1 decembrie 2024

Dincolo de retorica anti-„extremistă”, la momentul actual, cel puțin în ceea ce privește Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților, se poate observa că acesta este mai numeros decât la momentul validării mandatelor de parlamentar obținute după alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024.

Iar din acest grup parlamentar, în prezent, există cel puțin cinci membri care au fost aleși pe listele altor partide. Patru dintre ei, chiar pe listele partidelor „extremiste”. Concret, Andrei Ionuț Teslariu a fost ales pe listele POT ca deputat de Vaslui. A activat în Grupul POT până în luna martie a anului 2025, după care, până în luna mai a anului 2025, a făcut parte din grupul deputaților neafiliați. Apoi, începând cu 21 mai 2025, Teslariu a devenit membru al Grupului Parlamentar al PNL din Camera Deputaților, preluând și funcția de membru în Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova.

Un alt exemplu este Alexandrin Moiseev. Acesta s-a afiliat grupului parlamentar al social-democraților din Camera Deputaților la 2 iulie 2025. Moiseev a fost ales ca deputat pe listele SOS România, partid condus de Dana Ivanovici Șoșoacă, în circumscripția electorală Botoșani. Deputatul a activat în grupul parlamentar al SOS România până în luna februarie a anului 2025, adică prima lună de lucru a Parlamentului după alegerile legislative din 2024, după care a decis să activeze ca parlamentar neafiliat, până să treacă la PSD. Iar din mai 2026, Alexandrin Moiseev este membru în Grupul Parlamentar al PNL din Camera Deputaților.

Dar și cu un „traseist” de la PSD

Tot din Grupul PNL mai face parte și Andreea Firuța Neacșu, aleasă ca deputat de Neamț pe listele AUR. A plecat din AUR în iunie 2025, activând ca parlamentar neafiliat, după care, începând cu data de 8 septembrie 2025, a devenit membru al Grupului Parlamentar al PNL din Camera Deputaților. Andreea Firuța Neacțu este membră în Comisia Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru pregătirea procesului de aderare a României la OCDE, precum și în Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Nu în ultimul rând, Iosif Florin Jianu, ales deputat de Galați pe listele SOS România, a devenit, în mai 2025, parlamentar neafiliat, după care, s-a afiliat Grupului Parlamentar al PSD din Camera Deputaților, unde a activat până în 26 mai 2026, când s-a înscris atât în PNL, cât și în Grupul Parlamentar al liberalilor din Camera Deputaților.

Tot la PNL mai există un exemplu de traseism. Este vorba despre deputatul Petre Emanoil Neagu. Acesta s-a ales pe lista social-democrată de Buzău. A doua zi după ce PSD a votat pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan, a decis să demisioneze din PSD și să se transfere în grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților.

Social-democrații au decis: intră în Guvernul Veștea. Lista completă a miniștrilor

Ieri după-amiază, conducerea Partidului Social a luat decizia, într-o ședință care a durat sub 30 de minute, să susțină învestirea Guvernului condus de către ex-prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea. Mai mult, PSD a decis să participe cu miniștri la formarea acestui Executiv.

Lista Guvernului, care urmează să fie depusă la Parlament, împreună cu programul de guvernare, este deschisă de Adrian Veștea (PNL) în calitate de prim-ministru, și de Marian Neacșu (PSD), în calitate de vicepremier și de ministru al Afacerilor Interne.

Pentru Ministerul de Externe a fost nominalizat Luca Niculescu (tehnocrat), iar la Ministerul Apărării Naționale urmează să fie instalat Sorin Cîmpeanu (PNL). La Ministerul Sănătății va rămâne Alexandru Rogobete (PSD), la fel ca și la Ministerul Energiei, unde urmează să rămână Bogdan Ivan (PSD). Pentru Ministerul Transporturilor a fost parafat numele lui Cristian Pistol (PNL).

Alexandru Nazare, trecut pe listă din partea PNL, ar urma să conducă în continuare Ministerul Finanțelor. De asemenea, Florin Manole (PSD) ar urma să se întoarcă la Ministerul Muncii. Pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost ales un tehnocrat, în persoana lui Florin Zaharia.

Miniștrii PSD Florin Barbu și Radu Marinescu ar urma să-și reia portofoliile de la Ministerul Agriculturii și de la Ministerul Justiției. De asemenea, și Ministerul Dezvoltării a trecut la PSD, urmând a fi condus de către Romeo Lungu. La Ministerul Mediului a fost nominalizat Mihai Ghigiu (PSD), iar Ministerul Culturii ar urma să fie preluat de către Ionuț Vulpescu (PSD).

Radu Oprea (PSD) ar urma, de asemenea, să își reia funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Conform unor surse politice, astăzi ar urma ca membrii Guvernului Veștea să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate, iar cel târziu mâine să fie convocat Plenul reunit, pentru acordarea votului de învestitură.