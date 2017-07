Kovesi la CSM: Nu îmi dau nicio demisie, nu am motive; nu sunt tensiuni în DNA

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, marţi, la sediul CSM, că nu are motive să îşi dea demisia din funcţie, punctând că nu sunt tensiuni în DNA.



"Nu este vorba de niciun conflict, e o cerere prin care am cerut un aviz consultativ în vederea revocării a doi procurori care lucrează în DNA. (...) Am cerut revocarea a doi procurori, conform procedurii. Nu pot să detaliez motivele. (...) Nu este nicio tensiune, activitatea se desfăşoară normal. Sunt peste 160 de procurori în DNA, aici vorbim de propunerea de revocare a doi procurori din DNA", a afirmat Kovesi.



Întrebată dacă îşi va da demisia din funcţie, aceasta a negat, spunând că nu are motive. "Nu, nu îmi dau nicio demisie, nu am motive", a susţinut şefa DNA.



Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discută marţi cererea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, de revocare din funcţie a procurorilor Doru Ţuluş şi Mihaiela Moraru Iorga, dar şi solicitările de încetare a activităţii formulate de anchetatorii Adrian Ţîrlea şi Doru Văcaru. www.agerpres.ro