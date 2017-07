A fost stabilită cauza morții fetiței decedate într-un loc de joacă din Ploiești. Motivul este unul neașteptat

Poliţiştii prahoveni efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror în cazul unei fetiţe care a fost găsită în stare de inconştienţă la un loc de joacă din incinta unui restaurant din Ploieşti, copila fiind declarată decedată la spital, după ce a fost supusă timp de zeci de minute manevrelor de resuscitare, au declarat, duminică, surse judiciare.

Fetiţa de şapte ani care a fost găsită inconştienţă la un loc de joacă din incinta unui restaurant din Ploieşti a murit din cauza unei pneumonii, arată un raport preliminar întocmit în urma necropsiei, au declarat, marţi, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei.



Potrivit acestora, raportul preliminar întocmit după necropsie arată drept cauză pentru decesul fetiţei o pneumopatie cu pleurezie.





Potrivit acestora, fetiţa de şapte ani care se afla, sâmbătă seară, la un loc de joacă din incinta unui restaurant din Ploieşti a fost găsită inconştientă sub o băncuţă.



Aceasta a fost supusă manevrelor de resuscitare atât la faţa locului, cât şi la Spitalul de Pediatrie, unde a fost dusă în stop cardio-respirator, însă fără succes, medicii declarând decesul, au precizat sursele citate.



Conform acestora, se pare că fetiţa fusese lăsată la locul de joacă sub supravegherea personalului incintei, cauzele şi împrejurările în care s-a produs incidentul urmând a fi stabilite de anchetatori.



În cauză sunt efectuate verificări de către poliţişti, sub coordonarea unui procuror, pentru moarte suspectă. AGERPRES