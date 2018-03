Zeci de preoţi au donat sânge în cadrul unei campanii iniţiate de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia

Karina Knapek/Intact Images

Zeci de preoţi ortodocşi s-au prezentat marţi la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba pentru a dona sânge, în cadrul campaniei "Susţine Viaţa, donează Sânge", iniţiată cu implicarea Arhiepiscopului de Alba Iulia, Irineu.



"Nu putem fi indiferenţi la suferinţa semenilor noştri. Donând sânge, îi putem ajuta pe cei bolnavi să trăiască. Prin sângele nostru, contribuim, într-adevăr, la ameliorarea stării de sănătate şi chiar la vindecarea unui bolnav aflat în suferinţă. În felul acesta, îl urmăm pe Răscumpărătorul Divin, conştienţi că noi avem o viaţă nouă. Avem viaţa cea adevărată, prin sângele lui Hristos", a afirmat Arhiepiscopul Irineu, care, deşi şi-a manifestat dorinţa de a dona, nu a putut face acest lucru, având peste 60 de ani.



Alţi câţiva preoţi nu au îndeplinit nici ei, din diverse motive, condiţiile de admisibilitate, însă majoritatea a putut face acest lucru, unii dintre aceştia fiind donatori fideli de sânge.



Preoţii au mărturisit că speră să fie un exemplu şi pentru credincioşi, îndemnându-i să doneze, având în vedere nevoia de sânge în unităţile medicale din judeţ şi nu numai.



Campania "Susţine Viaţa, donează Sânge" face parte din evenimentele şi acţiunile pro-viaţă organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei în "Luna pentru viaţă" (1-31 martie).



"Eu sper ca această campanie să producă efecte pe termen lung şi anume să crească gradul de conştientizare a importanţei donării de sânge în rândul populaţiei, să crească numărul donatorilor de sânge. Toate acestea vor fi în beneficiul bolnavilor din spital şi, de asemenea, toate acestea vor avea ca efect un număr mai mare de vieţi salvate", a declarat şefa Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, Ana Sava.



Medicul a adăugat că mulţi conştientizează importanţa donării de sânge doar în momentul în care au avut pe cineva drag bolnav şi care a necesitat transfuzie de sânge sau au auzit de un caz deosebit, un caz - limită mediatizat.



"Suntem preocupaţi de a avea zilnic un număr adecvat de donatori de sânge", a subliniat Ana Sava. Ea a precizat că media celor care donează este de 32-34 pe zi, observându-se o "uşoară creştere" a numărului donatorilor în ultimii trei ani.



Există anumite condiţii de admisibilitate, cum ar fi vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 de ani, greutate peste 50 de kilograme, fără intervenţii chirurgicale în ultimele şase luni, fiind respinşi şi cei care sunt sub tratament pentru diferite afecţiuni, ca hipertensiune, boli de inimă, renale, psihice, hepatice, boli endocrine etc.



Donatorii au obligaţii, dar şi drepturi. Astfel, donatorul are dreptul să primească, la cerere, 7 tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, pentru salariaţi, sau o zi scutire de frecvenţă, pentru elevi, studenţi şi militari etc. AGERPRES