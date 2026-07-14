Cum recunoști înțepăturile de insecte, ce trebuie să faci și când trebuie să mergi la medic

Vara vine cu un risc mare de înțepături provocate de țânțari, albine, viespi, flebotomi, bondari și căpușe. În majoritatea cazurilor, acestea provoacă doar mâncărime sau umflături, dar uneori pot apărea reacții alergice grave.

Țânțarii sunt atrași de pielea umedă sau transpirată și de hainele de culoare închisă, potrivit specialiștilor. Aceste insecte devin deosebit de active seara, în apropierea apelor stătătoare, lacurilor și mlaștinilor, potrivit tg24.sky.it.

Saliva lor provoacă o reacție inflamatorie locală, cu umflătură roșie și mâncărime. La unele persoane, reacția poate fi mai intensă, cu umflături extinse și, uneori, febră. Dacă apar greață, cefalee sau stare generală de rău, este recomandat să consultați medicul.

Cum se îndepărtează corect o căpușă

Căpușele necesită atenție specială, deoarece pot transmite boala Lyme. După o excursie în zone împădurite, este indicat să verificați atent axilele, gâtul și pliurile cutanate.

O căpușă atașată de piele trebuie îndepărtată integral, cu o pensetă cu vârf subțire. Insecta trebuie apucată cât mai aproape de piele și trasă ușor, fără a fi strivită. Zona trebuie curățată ulterior cu apă și săpun, potrivit recomandărilor citate în material.

Albine și viespi

Înțepăturile de albine și viespi sunt, în general, mai dureroase decât cele de țânțari. Albinele înțeapă exclusiv în scop defensiv și mor după ce își pierd acul. Viespile pot înțepa repetat și sunt atrase de alimente și băuturi dulci în aer liber.

Acul rămas în piele trebuie îndepărtat rapid, fără a-l strivi.

Cum se tratează o înțepătură

În majoritatea cazurilor, dezinfectarea zonei și compresele reci reduc umflătura, durerea și inflamația locală. Cremele cu antihistaminice sau corticosteroizi pot ajuta, dar numai la recomandarea medicului sau farmacistului.

Scărpinatul trebuie evitat, deoarece poate favoriza apariția infecțiilor la locul înțepăturii, avertizează specialiștii. Remediile casnice, precum bicarbonatul de sodiu sau oțetul, nu și-au dovedit eficacitatea, potrivit sursei.

Când trebuie să mergi la medic

Medicul trebuie consultat dacă umflătura nu scade după două sau trei zile de la înțepătură. Este necesară o vizită medicală și când apar puroi, febră, dureri musculare sau ganglioni măriți. Înțepăturile în zone delicate, precum ochi sau gât, necesită de asemenea un consult medical.

La unele persoane, veninul insectelor poate provoca reacții alergice, uneori grave. Anafilaxia este rară, dar poate fi mortală, cu simptome care apar rapid după înțepătură. Printre semnele sale se numără dificultățile respiratorii, umflarea gâtului și pierderea cunoștinței, potrivit sursei.

În prezența acestor simptome, trebuie sunat imediat la numărul de urgență.

Cum reduci riscul de a fi înțepat

Prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a reduce riscul de înțepături, arată specialiștii. Hainele deschise la culoare, mânecile lungi și repelenții sunt recomandate în zonele cu multe insecte. Parfumurile și produsele cosmetice pot atrage albinele și viespile.

Băuturile și alimentele dulci trebuie acoperite, iar cuiburile de insecte nu trebuie îndepărtate personal. Pentru căpușe, se recomandă evitarea ierbii înalte și verificarea atentă după fiecare ieșire în natură. Călătorii spre zone cu malarie, dengue sau febră galbenă ar trebui să se informeze din timp.

(sursa: Mediafax)