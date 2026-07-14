Diana Buzoianu se laudă cu lucrări pe care nu le poate face. Salina Praid nu poate fi reabilitată

După alocarea sumei de 14,3 milioane de euro pentru pagubele provocate de inundațiile din 2025, de către Comisia Europeană, pentru România, ministrul USR interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a mai făcut o gafă specifică: s-a lăudat, într-o intervenție TV, că va face lucrările necesare pentru reabilitarea Salinei Praid. Salrom a explicat, pentru Jurnalul, că o astfel de lucrare este imposibilă, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, Ministerul Mediului nu are atribuții în salină, aceasta fiind în administrarea unei companii care aparține de Ministerul Economiei, nu de Mediu. Cel mult, Apele Române ar putea face lucrări de consolidare a albiei pârâului Corund, acolo unde ANAR a refuzat, inițial, colaborarea cu Salrom. Dar mai este o problemă gravă: dacă s-ar scoate apa din salină, s-ar produce un real dezastru ecologic, pe o suprafață foarte mare.

Diana Buzoianu s-a grăbit din nou să facă declarații înainte de a le verifica, în prealabil, cu specialiștii. Aceasta a anunțat, pe 9 iulie, imediat după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea pentru România din care se vor putea face lucrări de reabilitare a zonelor afectate de inundații, că speră ca anul acesta să fie deschis şantierul pentru refacerea Salinei Praid. Astfel, a lăsat să se înțeleagă, în mod profund eronat, că salina ar putea fi redeschisă.

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Într-o intervenție la un post de televiziune, Diana Buzoianu a explicat că ar avea, în prezent, indicatorii tehnici pentru începerea lucrărilor la Salina Praid, astfel încât s-a înțeles că salina s-ar putea reface și redeschide. Total eronat! - explică experții Salrom care au răspuns unei solicitări transmise de Jurnalul, pentru clarificarea situației. Banii alocați României sunt pentru lucrări de infrastructură, iar apa nu se poate scoate din salină.

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu are, conform reglementărilor legale, competența de a face lucrări de reconstituire a Salinei Praid. Lucrările la care face referire doamna ministru sunt cele de proiectare și execuție a acumulărilor nepermanente și devierea pârâului Corund în afara Muntelui de Sare, lucrări ce se vor desfășura în amonte de intrarea în Canionul de sare. Dacă aceste lucrări ar fi fost realizate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - prin ANAR și ABA Mureș - cu ani în urmă, ele fiind prinse în Programul de Risc la Inundații, evenimentele catastrofale petrecute în luna mai 2025 ar fi putut fi evitate sau ar fi avut un impact mult mai redus. Faptul că și în actualele condiții lucrările sunt prevăzute a fi executate, demonstrează încă o dată că acestea erau necesare de mult timp”, a transmis Salrom.

Ministerul Economiei aprobă lista lucrărilor

Mai mult, banii alocați României sunt pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile din 2025, nu doar la Salina Praid, dar se vor aloca pentru drumuri, poduri stricate de ape etc., în toată țara. Și Salrom a transmis o listă de lucrări necesare, către Ministerul Economiei, dar nu se poate ști, în acest moment, ce va aproba ministerul de resort - care nu este Ministerul Mediului.

În privința apei care a inundat Salina Praid, experții consultați de Salrom anul trecut au raportat faptul că apa are „efect de rambleu” și va ține pereții salinei. Dacă s-ar scoate apa care a inundat salina, riscul de prăbușire ar deveni iminent. Pe de altă parte, scoaterea apei din salină ar dura cam un deceniu, iar această apă sărată ar trebui să se deverseze în solul din regiune, ceea ce l-ar distruge iremediabil.

Altfel spus, orice declarație privind o posibilă redeschidere a Salinei Praid nu este decât o dezinformare grosolană, iar în astfel de situații se știe că salinele inundate trebuie să rămână închise, oriunde în lume. Singurul lucru care se poate face este deschiderea altei mine de sare, după ce mina veche se inundă.

Scoaterea apei ar prăbuși salina

Situația a fost anunțată de anul trecut, fiind recunoscută de echipele de specialiști care au participat la ședințele mixte de lucru din care au făcut parte inclusiv reprezentanți ai Ministerului Mediului. Astfel, Diana Buzoianu ar fi trebuit să știe că la Salina Praid nu se pot face lucrări de reabilitare, dar a dat declarațiile în cadrul aceleiași campanii de imagine pentru propria persoană pe care o susține de la instalarea în funcție. Printre declarațiile pe care le-a dat public, fără să țină cont de părerile specialiștilor din propriul minister se numără și cele care au dus la scăderea cu 50% a numărului de turiști pe litoralul românesc, după ce ea a spus că prin conducte sunt deversate „porcării” în mare. Deși i se explicase că se filma lângă o conductă dezafectată, prin care nu s-au deversat niciodată dejecții în mare, fiind doar o conductă de șantier care scoate apa în surplus, Diana Buzoianu nici măcar nu a revenit asupra declarațiilor, ba chiar s-a străduit, timp de o lună, să găsească altă conductă cu dejecții - pe care nu a găsit-o, dar a mai făcut o declarație similară cu prima, reușind să compromită și vârful de sezon estival.