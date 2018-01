Averea pe patru roți a deputaților

Nonwarit/Getty Images/iStockphoto Business man signing a contract Business man signing a contract

O radiografie a parcului auto al deputaţilor ne arată că mulţi dintre ei preferă luxul, având în proprietate automobile scumpe. Alţii preferă totuşi să nu investească prea mult în maşini. De altfel, dacă ne uităm pe declarațiile de avere ale deputaților români din actuala legislatură, am constata că dintr-un total de 328 de deputați, 133 au declarat că nu dețin nicio mașină pe numele lor.

Președintele USR, Dan Barna, este unul dintre deputații care susțin în declarația de avere că nu ar avea niciun autovehicul în posesie. Totuși, dacă ne uităm mai departe în declarația sa de avere, vedem că acesta are trei clădiri aflate în proprietatea sa și mai multe terenuri agricole. Fapt ce ne poate duce cu gândul că nu lipsa banilor l-a lăsat pieton. Alți deputați cunoscuți din actuala legislatură care specifică în declarația de avere că nu dețin nicio mașină sunt Cosette Chichirău (USR), Nicușor Dan (independent), Nicolae Bănicioiu sau Eugen Bejinariu de la PSD, Robert Turcescu și Corneliu Bichineț de la PMP, Steluța Cătăniciu de la ALDE, Tinel Gheorghe și Mara Mareș de la PNL sau Varujan Vosganian de la ALDE. Totodată, în ceea ce privește grupul minorităților, din 17 deputați, şase susțin că nu posedă mașină, printre ei Silviu Vexler, Miron Ignat și Vasile Daniel. O posibilă explicaţie este că folosesc maşinile înregistrate pe numele altor membri ai familiei sau maşini în proprietatea firmelor la care sunt acţionari. În ceea ce privește grupul deputaților care dețin o singură mașină, acesta cuprinde 118 parlamentari. Roberta Anastase de la PNL face cunoscut faptul că posedă un Hyundai Tucson luat în leasing, având 2007 anul de fabricație. Florin Iordache (PSD) are un autoturism Volkswagen, fabricat în 2013. Kelemen Hunor de la UDMR este alt politician care are în declarația de avere trecută o singură mașină. Acesta deține un Ford Fiesta din 2004. Corneliu Zaina de la USR are o mașină Mazda 3, fabricată în 2015. Ion Cupă de la ALDE deține și el un autoturism, un Mercedes E220 din 2011, în vreme ce de la minorități, Varujan Pambuccian are o Honda din 2008.

Dragnea, cadorisit de nepoţi

Printre cei cu două mașini în garaj se află președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, cel care, potrivit declarației de avere, are o Skoda Superb din 2006 și un BMW X5, fabricat în 2009, dobândit în urma unui contract de donație de la nepoți. Liberalul Dan Vîlceanu preferă automobilele marca BMW: unul Seria 5, celălalt X3, fabricate în 2011. Silviu Dehelean de la Uniunea Salvați România are și el două autoturisme marca Audi, în timp ce Anton Anton de la ALDE deține un Chevrolet și un Ford Focus. Giureci Slobodan Ghera de la minorități are un Opel Corsa din 2006 și un Audi A4 din 2008, în timp ce deputatul PMP Petru Movilă conduce un Volkswagen și o Honda. De la UDMR, deputatul Csaba Sebestyen conduce două autoturisme Volkswagen, un Passat și un Sharan din 2004. Numărul deputaților care dețin câte trei mașini este de doar 19. Printre ei se regăsește Eugen Nicolicea, ce deține un Audi TT din 2002, un Chrysler C 300 din 2006, precum și o Toyota Rav 4 din 2001. Liberalul Glad Varga are în proprietate trei autoturisme: un Volkswagen, un Peugeot și un Nissan Micra. Eugen Tomac (PMP) conduce un Audi A3, o Dacia Logan și o Dacia Duster, în timp ce deputatul ALDE şi vicepremierul Grațiela Gavrilescu are cumpărate două mașini (Kia Ceed și Dacia Logan) și o Kia Opirus moștenită. Petru Farago de la UDMR este singurul deputat al formațiunii care are trei mașini: o Dacia din 1982, un Renault din 2005 și un Audi din 2008.

Clubul colecţionarilor

Doar trei parlamentari se pot lăuda că au patru mașini în garajul personal. Doi dintre aceștia, Petru Marica și Mihai Popa, fac parte din Partidul Social Democrat, în vreme ce Lucian Heiuș provine de la PNL. Astfel, deputatul hunedorean Petru Marica are în propriul garaj, alături de o modestă Dacia 1100 din 1968, un Renault Clio din 2016, un Mercedes din 2015 și un autoturism Suzuki fabricat în 2015. Brașoveanul Mihai Popa deține un Mercedes Benz A, un Jaguar XF, un SAAB 93 și o Skoda Fabia. Liberalul Heiuș conduce și el patru mașini, un Suzuki Samurai, un autoturism Mazda CX7, un Nissan Terrano II și un Volkswagen Touareg. Tot trei sunt deputaţii care dețin cinci mașini declarate. Astfel, Alexandru Bălănescu de la PSD este unul dintre deputații care se pot lăuda cu această „zestre”. El deține un Audi A8, un Mercedes, un Volkswagen, un Land Rover, dar și un BMW. Deputatul Sorin Câmpeanu de la ProRomânia are și el cinci mașini în garaj (2 marca Dacia, un Mercedes, un Fiat și o Toyota). La fel ca în cazul lui Petre Marica, deputatul hunedorean care deține patru mașini, un alt deputat de Hunedoara, PSD-ista Natalia Intotero, depășește bariera de trei mașini, aceasta având în garaj patru autoturisme şi o motocicletă: un Peugeot 307, un Audi A5, un Volkswagen Passat CC, un BMW X3, motocicleta fiind un Kawasaki Vulcan.

„Germanofilii” din Cameră

În ceea ce priveşte marca preferată a deputaților care își declară mașinile, aceasta este Volkswagen - 41 dintre ei au un asemenea automobil. Poziţa a doua în top este ocupată de Dacia, urmată de maşinile nemţeşti de la Mercedes, Audi, Opel şi BMW. Câțiva deputaţi conduc maşini şi mai scumpe precum Jaguar, Carmen Mihălcescu și Mihai Popa de la PSD, în timp de Marius Bodea de la PNL conduce un Lexus.

Numărul deputaților care dețin două mașini este mai mic decât jumătate din numărul celor care au o mașină. Astfel, 51 de deputați din actualul Parlament au în garaj două autoturisme.