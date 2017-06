Iordache vrea 400.000 de lei pragul. Nicolicea, 1 milion de euro 

RADU TUTA / AGERPRES FOTO

Fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, susţine că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema pragului pentru abuzul în serviciu ar fi o nouă ordonanţă de urgenţă a Guvernului. Autorul Ordonanţei 13, care stabilea la 200.000 de lei pragul prejudiciului, susţine că limita de jos a pragului ar trebui să fie de 400.000 de lei, adică 87.500 euro.

Decizia CCR de marţi prin care s-a stabilit că legiuitorul „are obligaţia” de a impune un prag al prejudiciului în definiţia abuzului în serviciu le-a dat apă la moară unor membri PSD. La patru luni distanţă de la protestele antiguver­namentale generate de OUG 13, fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, pledează pentru o nouă ordonanţă de urgenţă pe această temă. „Pragul ăsta nu se stabileşte pentru o persoană anume, dar trebuie să fie suficient de mare pentru a nu se mai face dosare penale aiurea. Se poate menţine pragul de 200.000 de lei sau se poate mări, chiar 400.000. Au fost discuţii în acel moment cu speci­aliştii, acest 200.000 nu e întâmplãtor. Noi am plecat de la suma de două milioane, suma maximă, care este prevăzută în Codul Penal şi am zis 10% din acea sumă maximă să reprezinte un prag minim”, a declarat Iordache, iniţiatorul OUG 13. La rândul său, preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, pesedistul Eugen Nicolicea, susţine că o nouă ordonanţă de urgenţă ar fi „la fel de bună” ca un proiect de lege. „Infracţiunea de abuz în serviciu, ca să fie de competenţa DNA, trebuie să aibă un prejudiciu, mă refer la abuz în serviciu cu prejudiciu, de peste un milion de euro, iar tot în legile care privesc DNA există infracţiuni grave de la 600.000 de euro în sus. Suma propusă de Guvern pentru care ar deveni infracţiune este mult mai mică, era de 200.000 de lei, adică aproximativ 40.000-50.000 de euro, mult sub pragurile acestea de 600.000, respectiv de un milion de euro”, a spus Nicolicea, la Parlament. Premierul Sorin Grindeanu a anunţat că impunerea pragului pentru abuz în serviciu nu se va face prin OUG.