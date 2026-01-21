Lavinia Șandru (PUSL): „Românii din Ucraina nu pot plăti prețul pasivității autorităților române”

Într-o reacție fermă, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, atrage atenția că situația creată afectează direct românii din Ucraina și scoate la iveală o problemă serioasă de responsabilitate din partea statului român.

„Românii din Ucraina nu pot rămâne captivi între decizii externe nedrepte și lipsa de reacție a propriilor autorități. Statul român are obligația să îi apere, nu să îi ignore. După sprijinul major oferit Ucrainei, este legitim să ne întrebăm ce a făcut concret România pentru a-și proteja comunitatea istorică de acolo”, a declarat Lavinia Șandru.

PUSL solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe să prezinte public ce acțiuni diplomatice concrete au fost întreprinse pentru a preveni sau corecta această situație.

Formațiunea reamintește că România a fost unul dintre cei mai consecvenți susținători ai Ucrainei încă din primele zile ale războiului, prin sprijin umanitar, logistic, diplomatic și politic, iar ignorarea intereselor românilor din Ucraina este cu atât mai greu de acceptat.

PUSL subliniază că respectarea drepturilor minorităților naționale reprezintă un criteriu esențial pentru parcursul european al Ucrainei și consideră că România trebuie să adopte o poziție fermă și vizibilă în apărarea românilor din afara granițelor.

Mesajul transmis de PUSL este clar: românii din Ucraina au nevoie de protecție reală, nu de tăcere diplomatică.