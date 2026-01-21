Drama în trei acte produsă de acordul UE-Mercosur: Moartea agriculturii europene. Câmpuri goale, rafturi pline cu alimente-mutant americane

Semnat zilele trecute de Comisia Europeană, acordul comercial UE-Mercosur se confruntă cu o rezistență crescândă în Parlamentul European, acesta sprijinind poziția fermierilor europeni, care se tem de concurența externă. Ieri, la Strasbourg, în fața Parlamentului European, a avut loc o nouă manifestație de protest a fermierilor europeni, la care au participat și aproximativ 200 de agricultori veniți din România.

Guvernul Bolojan și-a dat permisiunea pentru susținerea acestui acord, în forma dorită de Comisia Europeană, fără însă a fi avut loc o dezbatere cu organizațiile fermierilor. A fost de decizie strict politică și care a ignorat toate argumentele economice ale agricultorilor. Acordul prevede eliminarea majorității taxelor vamale dintre UE și Mercosur, acoperind peste 90% din comerțul în ambele direcții cu cote, perioade de tranziție și clauze de salvgardare. Acesta promovează exportul de produse industriale și agricole europene către blocul Mercosur - automobile, utilaje și substanțe chimice - deschizând în același timp piața UE importurilor, în special a cărnii de vită și de pasăre, a zahărului și soiei. Fermierii europeni acuză că afacerile lor vor fi distruse, iar la raft UE va avea doar produse din America Latină.

Pe acest fond de nemulțumire crescândă, astăzi, eurodeputații vor decide dacă vor solicita avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele UE. În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, care au fost programate pentru sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, plenul va vota două propuneri ale deputaților care solicită Curții Europene de Justiție (CEJ) evaluări ale temeiurilor lor juridice. În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CEJ înainte ca eurodeputații și statele membre să poată trece la ratificarea acordurilor. În conformitate cu tratatele UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a unui acord preconizat. În cazul în care avizul Curții este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă va fi modificat. De asemenea, pentru a intra în vigoare va trebui ratificat de parlamentul fiecărei țări UE, ceea ce va întâmpina o serioasă rezistență.

Dragoș Frumosu, SINDALIMENTA: Europa își pregătește singură foametea

Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA) spune că acest acord comercial nu este despre produse ieftine, ci despre cum Europa își condamnă singură la distrugere agricultura.

„În America de Sud se folosesc pesticide interzise în UE de zeci de ani. Glifosat în cantități industriale. Substanțe cancerigene pulverizate peste soia și porumbul pe care îl veți pune pe masă. Dar asta e doar vârful aisbergului. Vă amintiți industria textilă? Siderurgia? Producția de electronice? Toate «relocate» pentru că erau prin alte părți costuri mai mici. Acum fabricile noastre sunt muzee, iar specialiștii au dispărut sau au murit. Nu mai știm să producem aproape nimic. Acum vine rândul alimentelor”, spune Dragoș Frumosu. Avertismentul SINDALIMENTA

Într-o analiză realizată de SINDALIMENTA, scenariul dezastrului produs de acordul UE-Mercosur arată astfel:

Fermele europene încep să se închidă. Nu pot concura cu prețurile sud-americane. Fermierii dau faliment. Terenurile sunt abandonate sau vândute la prețuri derizorii.

Producția europeană scade dramatic. Dependența de importuri crește exponențial. Cunoștințele agricole se pierd - generații întregi de fermieri dispar fără să transmită meseria.

Europa importă 70-80% din alimente. Producția este controlată de 4-5 corporații gigantice din America de Sud - nu micii fermieri, ci conglomerate conduse de familii oligarhice cu conexiuni politice până în vârful piramidei globale.

Când întreaga producție alimentară este în mâinile câtorva actori, prețurile devin... negociabile. Adică dictate.

O secetă „neașteptată”? Prețurile explodează.

O „problemă logistică”? Rafturile se golesc.

O „decizie strategică”? Exporturile se opresc.

→ În Argentina, 3 familii controlează 40% din producția de cereale;

→ În Brazilia, defrișările ilegale au ajuns la 13.000 km² anual (echivalentul Munteniei);

→ Pesticidele interzise în UE se folosesc în America de Sud în cantități de 5-10 ori mai mari;

→ România pierde în medie 50.000 de hectare agricole ANUAL prin abandon și urbanizare.

Analiza SINDALIMENTA estimează că efectele vor fi:

prețuri mai mici la raft. Oamenii vor crede că e un câștig.

fermele europene dispar. Dependența crește. Cunoștințele se pierd definitiv.

foamete controlată, prețuri dictate de câteva corporații, securitate alimentară zero.

„Și când veți vrea să vă întoarceți la agricultură? Fermierii vor fi morți, pământul degradat, cunoștințele pierdute. Agricultura nu e ca programarea - nu o înveți din tutoriale YouTube”, este concluzia finală a analizei citate.

Agricultorii solicită introducerea unui sistem obligatoriu de licențiere prealabilă pentru produsele agricole provenite din statele Mercosur, ca instrument de control al volumelor, trasabilității și conformității.

„Nu poți scoate Uniunea Europeană din dificultăți economice redistribuind sărăcia pe agricultură. Fermierii nu pot fi transformați în amortizorul tuturor crizelor - comerciale, bugetare, climatice sau geopolitice. Agricultura este un sector strategic, nu un sector asistat. Atunci când veniturile fermierilor sunt erodate sistematic, când investițiile devin imposibile și când piața este deschisă fără reguli echitabile, consecințele sunt clare: abandon de terenuri, depopularea mediului rural și dependență tot mai mare de importuri”. dr. ing. Nicu Vasile, președintele LAPAR

„Agricultura europeană nu poate fi protejată cu mecanisme care nu funcționează. Delegația fermierilor din România, formată din peste 200 de participanți, este prezentă la protestul de la Strasbourg pentru a solicita politici agricole și comerciale aplicabile în practică, nu decizii luate pe hârtie, lipsite de instrumente reale de control. Această mobilizare se înscrie în linia poziției exprimate de Copa-Cogeca, care a anunțat sprijinul oficial pentru demonstrația de la Strasbourg din 20 ianuarie și a solicitat o Politică Agricolă Comună puternică după 2027, comerț echitabil și transparent, precum și o simplificare reală și certitudine juridică pentru fermieri”. Mesajul fermierilor români care au demonstrat la Strasbourg

