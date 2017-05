Liberalii de la talpa ţării trag sforile anti-Buşoi

Cu mai puțin de 20 de zile înainte de Congres, bătălia pentru șefia PNL s-a mutat la firul ierbii, acolo unde europarlamentarul Cristian Bușoi pierde tot mai mult teren în fața lui Ludovic Orban. Surse din Modrogan susțin că o parte dintre membrii filialelor care i-au promis susținere lui Bușoi au întors armele, schimbând practic planurile liderilor judeţeni.

Conform unor surse contactate de Jurnalul Național, liberalii din Neamț și Ialomița vor vota moţiunea lui Ludovic Orban la Congresul din 17 iunie, în ciuda faptului că președinţii acestor filiale își exprimaseră făţiș susţinerea pentru Cristian Bușoi. Schimbarea de atitudine pare să aibă la bază ironiile din mediul on-line care îl au ca țină pe Cristian Bușoi, sursele noastre precizând că primarii, președinții de consilii județene și aleșii locali s-ar teme să nu piardă susținerea electoratului prin asocierea cu Bușoi. Deși liderul PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, este unul dintre președinții care au semnat moțiunea europarlamentarului, sursele noastre susţin că peste 80% dintre membrii filialei judeţene au decis susținerea fără rezerve a candidaturii lui Ludovic Orban. Aceeași situație se regăsește și la PNL Ialomița, unde deputatul Tinel Gheorghe a fost lăsat în off-side de majoritatea membrilor filialei în fruntea căreia a fost recent reconfirmat. În plus, filiala PNL Sibiu condusă de Raluca Turcan ar urma să voteze și ea în favoarea lui Orban. Acest lucru vine după ce mai mulți liberali sibieni și-au exprimat dorința de a-l susține pe Orban , iar pentru a nu se pune împotriva curentului, Raluca Turcan, care inițial s-ar fi aliat cu Bușoi, a decis să schimbe tabăra.

Votează conform conștiinței

Liberalii din Mehedinţi vor susţine și ei programul lui Orban, moţiunea fostului deputat obținând 47 de voturi în ultima ședinţă judeţeană, cea a lui Cristian Bușoi - 31 de voturi și cea a lui Viorel Cataramă - 11 voturi. „Nu am dat nicio indicație, am vrut să văd ce zice filiala . S-au exprimat prin votul de duminică. E adevărat că moțiunea lui Ludovic Orban a obținut mai multe voturi, acum ce vor vota delegații vom vedea la Congres”, a declarat Virgil Popescu, președintele PNL Mehedinți. Printre liderii de filiale despre care s-a spus că ar fi fost mai apropiaţi de tabăra lui Bușoi este și președintele PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu. Acesta bate însă în retragere, văzând susținerea de care se bucură Orban la firul ierbii. „Nu vom face o delegație bloc, va fi multă democrație în filială și fiecare va vota cum crede de cuviință, potrivit conștiinței fiecăreia. Nu voi impune cuiva, vreunui primar sau coleg din delegație să voteze cu cineva anume. Filiala este împărțită, sunt oameni care îl susțin pe Ludovic, s u n t oameni care îl susțin pe Cristi Bușoi”, a declarat Pîrvulescu pentru Jurnalul Național. La congresul din 17 iunie filiala PNL Mehedinți va avea 86 de delegați, în timp ce PNL Teleorman va avea 104. Susţinerea de care se bucură Orban la baza partidului nu l-a descurajat însă pe Bușoi. Europarlamentarul așteaptă un scor echilibrat în condiţiile în care votul delegaţilor este secret, iar aceștia pot opta contra indicaţiilor primite de la șeful de judeţ. „În afară de a da votul uneia sau alteia dintre moţiuni, filialele pot face recomandare către delegaţi de a merge pe o anume direcţie. Veţi vedea multe situaţii în ţară, filiale care vor face recomandare expresă într-o direcţie sau alta, dar și filiale care nu vor face nicio recomandare. Vorbim de 5.000 de oameni la Congres, cu un vot secret garantat. Natural este că peste tot există păreri diferite. Nicăieri pe unde am fost, în niciun judeţ, nu am întâlnit să nu existe opinii diverse”, a explicat europarlamentarul.