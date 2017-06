Nicuşor Dan se pregăteşte de revenirea în USR

DIANA OROS

După demisia lui Nicușor Dan din partid, USR se pregă­teşte de revenirea fostului lider. Organizația Județeană USR Suceava a strâns cele 200 de semnături necesare pentru organizarea unui referendum intern în legătură cu pozițio­narea partidului față de definirea familiei în Constituție.

Cererea de convocare a referendumului a fost depusă deja la centru, iar rezultatul acestui scrutin intern l-ar putea determina pe Nicușor Dan să se întoarcă în partid. Conform Statutului USR adoptat luna trecută la Congres, referendumul intern poate fi declanşat la iniţiativa preşedintelui partidului, a Comitetului politic, la solici­tarea unei treimi din organi­zaţiile judeţene sau la cererea unui număr de cel puţin 200 de membri USR. Pentru ca referendumul să fie valid este necesar să își exprime votul minimum 50% plus unu din membrii partidului. Potrivit statutului, în cadrul referen­dumurilor interne se poate folosi şi votul elec­tronic, de la distanţă.

Dacă mem-brii USR din toată ţara vor r ă s t u r n a decizia luată săptămâna t r e c u t ă d e Biroul Naţi­onal, aceea ca partidul să se poziţioneze împotriva referendumului pentru redefi­nirea familiei, Nicuşor Dan se va întoarce în partid ca s i m p l u m e m b r u . „Vreau un USR mare, n u un USR limitat la o nişă. Vreau un USR care să poată câştigă primăriile marilor oraşe şi n-o va putea face dacă se limitează. Nu vreau ca USR, poziționându-se, să contribuie la definirea temei principale a societății la cine apără mai bine tradițiile față de tema relevantă cine fură-cine nu fură, cine vrea să reformeze societatea”, a explicat fonda­torul USR.