Ponta: Regret că nu am fost invitat la inaugurarea stadionului din Craiova, aş fi venit cu mare plăcere

Deputatul Victor Ponta afirmă sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că regretă că nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Craiova, el punctând că dintre cele trei persoane care au demarat lucrările la obiectivul sportiv - el, Liviu Dragnea şi Olguţa Vasilescu -, la eveniment a participat doar fostul primar al municipiului.



"Mă bucur foarte tare că Stadionul 'Ion Oblemenco' a fost finalizat la doi ani şi jumătate de la semnarea contractului. Craiova şi oltenii meritau cu adevărat un stadion european şi sunt convins că pe noul stadion vor vedea din nou meciuri istorice de fotbal, dar şi alte tipuri de spectacole. Felicitări autorităţilor locale şi constructorilor. P.S. - regret că nu am fost invitat la evenimentul de inaugurare unde aş fi venit cu mare plăcere - am însă în colecţia mea de amintiri bucăţica din vechiul gazon şi sunt mândru de asta. Politica nu e ca fotbalul: eu doream să vin şi nu am fost invitat, Liviu Dragnea a fost invitat şi nu a putut să vină, aşa că din cei 3 care am pornit lucrările a rămas doar Olguţa", a scris Victor Ponta.



Noul stadion din Craiova a fost inaugurat vineri seara cu un meci amical între CS Universitatea - Slavia Praga, la eveniment fiind prezenţi şi vicepremierul Paul Stănescu şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, fost primar al municipiului Craiova, care a declarat că realizarea obiectivului este "un vis împlinit".



Potrivit Primăriei Craiova, noul stadion din Bănie, cu o capacitate de circa 30.000 de locuri, va putea găzdui competiţii fotbalistice naţionale şi internaţionale, competiţii pentru alte tipuri de sporturi (rugby, oină, hochei pe iarbă, mini-hochei sau fotbal american), dar şi evenimente culturale şi sociale de anvergură, concerte, târguri şi expoziţii la cele mai înalte standarde.



Valoarea finală a lucrărilor executate este de 239.731.352,83 lei (cu TVA inclus). AGERPRES