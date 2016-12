Avertisment: Se pregăteşte “schilodirea” legii antifumat

Chad Baker/Jason Reed/Ryan McVay/Getty Images AA040917 AA040917

În timp ce atenţia opiniei publice este îndreptată către jocurile de pe scena politică pe tema numirii premierului, în Parlament se urmăreşte modificarea legii care interzice fumatul în spaţiile publice închise, avertizează ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Senatul a aprobat deja tacit modificarea legii antifumat, în această vară, iar acum se pregăteşte “schilodirea” acesteia în Camera Deputaţilor.

“În Comisia pentru Drepturile Omului, se cere aviz pentru amputarea legii de interdicţie a fumatului în spaţiile publice închise. Pentru reamintire, Comisia de Sănătate din Senat(!!!), condusă şi atunci şi acum de distinşi membri ai noului Partid Stat Dragnea (PSD) - parte dintre domniile lor chiar distinşi membri ai breslei medicale - au propus modificări care nu înseamnă altceva decât o schilodire a legii antifumat. Ce s-a mai întâmplat între timp? Senatul a aprobat deja tacit modificarea legii aşa încât fumatul ar fi posibilL, practic, în orice spaţiu închis. Camera Deputaţilor este camera decizională”, a transmis ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, prin intermediul paginii sale de Facebook. Acesta a subliniat că forma actuală a legii antifumat este unul dintre punctele care “merită şi trebuie apărate de întreaga societate, împotriva intereselor industriei tutunului şi împotriva intereselor unor anumiţi membri ai Parlamentului”.

Reamintim că, în luna octombrie, Comisia Juridică şi Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor au respins amendamentele aduse legii privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, precum şi pe cele aduse legii privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului de tutun. Legea antifumat a fost modificată în luna iunie de senatori, prin redefinirea spaţiului public închis, acesta fiind încadrat de pereţi de jur împrejur, prin permiterea fumatului în spaţii separate, complet izolate şi inscripţionate.

În România, circa 42.000 de oameni mor anual din cauza bolilor asociate fumatului. Potrivit studiului ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), publicat în luna septembrie 2016, 50% la suta dintre adolescenţii români de 15 - 16 ani au fumat cel putin o data în viaţă, iar unul din trei fumează în mod constant.