Investiții PNRR care schimbă orașul: Iași inaugurează primele containere digitalizate pentru colectarea selectivă

„Este o nouă etapă pe care Primăria Municipiului Iași și Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deșeurilor, pe care îl susținem pentru a ne alinia practicilor europene și, mai ales, pentru a avea un oraș curat și sănătos! Avem cel mai modern și mai performant operator de salubritate din țară și ne propunem să devenim și un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea!”, a transmis primarul Mihai Chirica într-o postare pe Facebook.

Ansamblurile au fost cumpărate prin intermediul unui proiect al Primăriei Municipiului Iași care include 150 de insule ecologice digitalizate. Proiectul a fost finanțat inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Achiziția celor 150 de ansambluri supraterane a fost făcută la nivel centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Insulele ecologice digitalizate au fost furnizate de Ax Perpetuum Impex SRL. Componenta de digitalizare și control al accesului a fost realizată de Techbolide SRL, care a furnizat soluțiile software și IoT necesare pentru monitorizarea, gestionarea și securizarea eco-insulelor digitalizate.

Insulele ecologice digitalizate sunt compuse din cinci containere individuale, cu capacități pentru cele cinci fracții (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton).

