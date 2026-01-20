x close
Alcaraz va rămâne lider mondial şi după Australian Open, indiferent de performanţa de la Melbourne

Alcaraz va rămâne lider mondial şi după Australian Open, indiferent de performanţa de la Melbourne

de Redacția Jurnalul    |    20 Ian 2026   •   23:45
Alcaraz va rămâne lider mondial şi după Australian Open, indiferent de performanţa de la Melbourne
Sursa foto: Hepta/Carlos Alcaraz rămâne cel mai tânăr jucător care a reuşit această performanţă

Spaniolul Carlos Alcaraz, 22 de ani, şi-a asigurat poziţia de lider mondial al tenisului şi după primul Grand Slam al anului, indiferent de rezultatul său la Australian Open, scrie EFE.

Tenismanul din Murcia, care rămâne cel mai tânăr jucător care a reuşit această performanţă, îşi menţine dominaţia asupra marelui său rival Jannik Sinner.

Alcaraz se află în prezent în a 49-a săptămână ca numărul unu în circuit şi va termina primul turneu de Grand Slam acumulând 50 de săptămâni în această poziţie privilegiată, pe care a obţinut-o în septembrie 2022, după succesul lui la US Open.

Spaniolul a devenit cel mai tânăr lider ATP din istorie în Era Open la vârsta de 19 ani, 4 luni şi 7 zile. De atunci, s-a stabilit ferm în super-elită, fiind mereu pe podium şi petrecând trei ani şi patru luni fără întrerupere printre primii trei din ierarhia mondială.

Conform statisticilor ATP, el a petrecut 49 de săptămâni ca numărul 1, 58 pe locul doi şi 51 pe locul trei.

Niciun alt jucător de tenis nu a ocupat primele trei locuri în clasamentul mondial pentru o perioadă atât de lungă de joc neîntrerupt, iar Alcaraz îşi priveşte de sus rivalii încă din 3 noiembrie. El concurează în special împotriva italianului Jannik Sinner, al doilea în clasament, care a debutat ca lider în iunie 2024 şi a dat dovadă de o consecvenţă extraordinară de atunci.

Italianul de 24 ani a petrecut 54 de săptămâni ca numărul 1, în ultimele 71 de săptămâni, iar în celelalte 17 a ocupat locul doi.
AGERPRES

