Alcaraz va rămâne lider mondial şi după Australian Open, indiferent de performanţa de la Melbourne

Tenismanul din Murcia, care rămâne cel mai tânăr jucător care a reuşit această performanţă, îşi menţine dominaţia asupra marelui său rival Jannik Sinner.



Alcaraz se află în prezent în a 49-a săptămână ca numărul unu în circuit şi va termina primul turneu de Grand Slam acumulând 50 de săptămâni în această poziţie privilegiată, pe care a obţinut-o în septembrie 2022, după succesul lui la US Open.



Spaniolul a devenit cel mai tânăr lider ATP din istorie în Era Open la vârsta de 19 ani, 4 luni şi 7 zile. De atunci, s-a stabilit ferm în super-elită, fiind mereu pe podium şi petrecând trei ani şi patru luni fără întrerupere printre primii trei din ierarhia mondială.



Conform statisticilor ATP, el a petrecut 49 de săptămâni ca numărul 1, 58 pe locul doi şi 51 pe locul trei.



Niciun alt jucător de tenis nu a ocupat primele trei locuri în clasamentul mondial pentru o perioadă atât de lungă de joc neîntrerupt, iar Alcaraz îşi priveşte de sus rivalii încă din 3 noiembrie. El concurează în special împotriva italianului Jannik Sinner, al doilea în clasament, care a debutat ca lider în iunie 2024 şi a dat dovadă de o consecvenţă extraordinară de atunci.



Italianul de 24 ani a petrecut 54 de săptămâni ca numărul 1, în ultimele 71 de săptămâni, iar în celelalte 17 a ocupat locul doi.

