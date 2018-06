Sărbătoarea Câmpenească de la Vișina, la a treia ediție

Sute de turiști au ajuns astăzi la Vișina, un sat necunoscut până nu demult, din comuna Jurilovca, ce astăzi este gazda celei de-a treia ediții a Serbării Câmpenești, un eveniment ce tinde să devină tradiție locală. Serbarea Câmpenească i-a adus satului Vișina faima, după primele două ediții ale evenimentului, iar numărul participanților a crescut, la cea de-a treia ediție, mulți fiind dornici să guste din cultura tradițională autentică. Inițiativa organizării unui eveniment important în satul dobrogean Vișina îi aparține Biancăi Folescu, cea care a dorit să arate lumii întregi că autenticitatea și multiculturalismul pot crea un brand local important, doar cu voință, idei bune și perseverență.

Satul Vișina se află la doar 5 kilometri distanță față de Jurilovca, în Delta Dunării. Localitatea a fost pusă recent pe harta turisului rural și deja atrage atenția unui număr din ce în ce mai mare de turiști. „Am ținut foarte mult la denumirea de serbare câmpenească, tocmai pentru a rămâne cât mai aproape de autenticitate. Acum câțiva ani am cumpărat o casă pe care am recondiționat-o, în stilul tradițional dobrogean și m-am gândit să redescopăr tradițiile și obiceiurile satului, pentru a reveni la ceea ce este autentic. Am încercat să fac totul cu ceea ce aveam la-ndemână, am recondiționat și am folosit tot ce am găsit, în gospodărie, iar același lucru am făcut și pentru serbarea câmpenească. Nu am nicio legătură cu niciuna dintre comunități, dar după ce m-am stabilit aici, am considerat că trebuie să fac ceva pentru a dezvolta zona”, explică Bianca Folescu, inițiatoarea serbării câmpenești de la Vișina.

Succesul evenimentului anual i-a stimulat pe localnici, iar astăzi deja sunt mulți cei care au făcut proiecte pentru pensiuni agroturistice în satul Vișina. Pe lângă autenticitatea tradițiilor locului, un alt avantaj al satului Vișina este că se află la jumătatea distanței între Constanța și Tulcea, foarte aproape de satul Jurilovca. La Vișina se ajunge foarte ușor de la Constanța, legătura fiind făcută și cu trasnportul în comun. Se poate ajunge ușor și de la București sau de la Brăila, iar de la Tulcea se poate merge pe apă, până la Jurilovca, apoi cu mașina sau chiar cu tradiționala căruță.