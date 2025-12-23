Cât costă terenurile arabile în România? Prețurile medii pe hectar în regiunile țării

Institutul Național de Statistică (INS) a transmis marți datele statistice pentru anul 2024, furnizate de statele membre UE și diseminate de Eurostat, privind prețurile terenurilor agricole pe categorii de folosință, teren arabil și pășuni permanente.

Prețurile medii diferă în funcție de zonele țării

Prețurile medii ale terenurilor agricole se referă la valoarea unui hectar de teren agricol în timpul perioadei de referință (un an calendaristic), respectiv 2024. Trebuie ținut seama de faptul că nivelul prețurilor terenurilor agricole depinde de o serie de criterii, precum factori naționali (legislația), factori regionali (clima și apropierea de rețele și sisteme de irigații), factori de productivitate localizați/specifici (calitatea solului, panta sau drenajul).

Astfel, utilizând metodologia convenită la nivel european, în România, în anul 2024, prețul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 43.280 lei/ha (8.656 euro la un curs de 5 lei/euro). Cel mai scăzut preţ mediu s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est, 37693 lei/ha (7.539 euro), în timp ce în Regiunea Bucureşti-Ilfov s-a înregistrat cea mai ridicată valoare, respectiv 62477 lei/ha (12.496 euro).

În anul 2024, comparativ cu anul precedent, în România s-a înregistrat o creștere de aproximativ 4% a preţului mediu pentru terenul arabil, cea mai însemnată creștere fiind observată în Regiunea Sud- Vest Oltenia (+8,3%)

Preţul mediu al păşunilor permanente a înregistrat o creștere de aproximativ 3,6% în anul 2024, față de anul anterior, pe total țară, cele mai importante creșteri fiind în Regiunea Sud-Est (+7,3%) şi Regiunea Sud-Muntenia (+7,3%).

Prețurile terenurilor arabile în UE

Tot în anul 2024, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană a înregistrat variații semnificative. Potrivit datelor disponibile pentru 22 de state membre UE în anul 2024, prețurile terenului arabil au fluctuat între un minim de 4.825 euro/ha în medie în Letonia și un maxim de 201.263 euro/ha în medie în Malta, în timp ce în România prețul mediu a fost de 8.700 euro/ha.

Preţul mediu al păşunilor permanente în statele membre UE, în anul 2024, a variat de la un minim de 1.877 euro/ha în Bulgaria pâna la un maxim de 77.609 euro/ha în Ţările de Jos, în timp ce în România preţul mediu a fost de 6.257 euro/ha.