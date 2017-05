Adevărul crud despre statul pe scaun. Trebuie să-l afli și tu!

Stați într-un scaun sau pe canapea mai mult de șase ore pe zi? Îți prezentăm câteva fapte tulburătoare: riscul de boli de inimă crește cu pană la 64%. Sunteți, de asemenea, mai expuși riscului pentru anumite tipuri de cancer.

Pur și simplu, așezarea te ucide. Asta e vestea proastă. Vestea bună: este ușor de contracarat indiferent de cât de leneș ești. (PM)

Relaxarea este adesea obtinuta cand te asezi. Problema este ca daca esti sedentar si petreci multe ore stand pe un scaun esti pasibil de moarte inceata. Statul excesiv poate duce la probleme legate de postura, sanatate cardiovasculara precara si probleme cu somnul din cauza dezechilibrului de dopamina.

Si, odata cu trecerea timpului, aceste neplaceri pot duce la afectiuni de sanatate importante.

Iata adevarul crud despre statul pe scaun.

Cu totii stim ca statul pe scaun face rau, motiv pentru care, in mod inconstient, multi ne simtim putin vinovati dupa ce am stat tolaliniti in fata televizorului pentru mai multe ore. Insa stii ce se intampla exact in organismul tau cand ramai lipit de scaun timp de 8 ore?

Multe, spun expertii care au detaliat lantul de probleme din cap pana in picioare.

Ce boli provoaca sau favorizeaza statul prea mult timp pe scaun?

.................................

Citeste continuarea AICI