Alimentaţia bazată pe produse ecologice din plante oferă cele mai mari beneficii mediului

O dietă bogată în fructe şi legume, în special cele ecologice, este mult mai prietenoasă cu mediul în comparaţie cu cea bogată în produse de origine animală, au confirmat oamenii de ştiinţă într-un studiu recent, citat luni de agenţia Xinhua.



Cercetarea, publicată în weekend în jurnalul Frontiers in Nutrition, este prima de acest fel care analizează impactul asupra mediului atât a obiceiurilor alimentare cât şi a sistemelor de producţie agricolă.



Oamenii de ştiinţă care au lucrat la acest studiu efectuat pe un număr de peste 34.000 de adulţi din Franţa au monitorizat preferinţele alimentare ale acestora - produse pe bază de plante sau de origine animală - şi au evaluat impactul alegerilor lor asupra mediului în funcţie de trei indicatori: emisia de gaze cu efect de seră, necesarul energetic cumulativ şi gradul de ocupare al terenurilor.



''În urma analizei combinate a consumului şi a informaţiilor privind producţia agricolă am descoperit că, în general, impactul asupra mediului asociat dietei a fost redus în cazul unei alimentaţii pe bază de plante - în special în ceea ce priveşte emisia de gaze cu efect de seră'', a declarat Louise Seconda din cadrul Agenţiei de protecţia mediului şi de gestionare a energiei, care se numără printre autorii studiului.



Dietele bazate pe un consum redus de produse de origine animală, aşa cum se arată şi în recomandările Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite, sunt mai sustenabile deoarece necesarul energetic pentru creşterea animalelor şi nivelul de emisii de gaze cu efect de seră sunt mai reduse, se arată în cercetare.



În plus, cercetătorii au descoperit şi alte beneficii semnificative pentru mediu ale consumului de produse ecologice.



Seconda a declarat că speră ca alte studii efectuate în viitor vor lua în considerare şi alţi factori, precum utilizarea pesticidelor, percolarea şi calitatea solului, pentru a putea înţelege mai bine impactul asupra sustenabilităţii a întregului proces de producţie al alimentelor.



''Am dorit să oferim o imagine mai amplă a modului în care diferite diete influenţează mediul'', a spus Seconda.AGERPRES