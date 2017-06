Care sunt beneficiile băuturilor alcoolice consumate în cantități mici

Vinul rosu are proprietatea de a apara organismul de afectiuni cronice. Antioxidantii pe care ii contine vinul rosu ajuta organismul sa distruga radicalii liberi, care nu sunt altceva decat substante toxice, care ataca sanatatea celulelor. Ajunsi in sange, antioxidantii apara celulele, prevenind, in acest fel, afectiunile cronice, cardiace si cancerul.

Resveratrolul, un colorant polifenolic, este considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut pana acum ,care se gaseste in tot ceea ce noi numim fructe si legume negre, de fapt o culoare intermediara, intre indigo, negru si visiniul cel mai inchis. Resveratrolul se gaseste deci si in struguri rosii si negri din care este facut vinul.

Vinul alb, spre deosebire de cel rosu, este mai sarac in antioxidanti, asadar si in resveratrol si are doar jumatate din potasiul si sodiul continut de aceeasi cantitate de vin rosu.

Despre vinul alb se spune ca are capacitatea de a diminua durerile si antioxidantii pe care-i contine ajuta la reducerea inflamatiilor si artrozelor reumatismale.

Din documentele vremii, aflan ca, in Evul Mediu, berea se fabrica in manastiri pentru consumul populatiei de pe teritoriul acestora. Blonda sau bruna, si berea trebuie consumata cu prudenta chiar daca are o cantitate de alcool mai mica decat vinul. Si abuzul de bere poate cauza probleme mari.

Un consum moderat de bere scade riscul de deces din cauze coronariene si afectiuni cardiace. Berea intareste oasele si le mentine sanatoase datorita cantitatii mari de bor pe care o contine.

Berea bruna, originala, inchisa la culoare datorita fermentatiei indelungate, contine fier, de aceea este recomandata persoanelor care sufera de anemie, cat si celor care doneaza sange. Gustul amarui al berii taie pofta de mancare.

Cu mult timp inainte de era noastra, chinezii si japonezii fabricau rachiu din orez. In secolul al VIII-lea, alchimistii arabi au descoperit alcoolul pe care l-au obtinut printr-un proces de distilare. Din nefericire, in zilele noastre, alcoolul este accesibil tuturor, indiferent de varsta.

Despre tuica se spune ca ar contine o enzima care are capacitatea de a degresa organismul, de a rade depunerile de colesterol de pe vasele de sange. Cantitatea ideala de alcool este de un paharel, nu mai mult de 30, 40 de mililitri, deoarece in cantitate mare alcoolul face rau sanatatii.