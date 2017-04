Coada calului, planta medicinală care curăță ochii, plămânii și rinichii

Coada-calului (Equisetum arvense L.) este o plantă erbacee, perenă, ce face parte din familia Equisetaceae, ordinul Equisetales. Este originară din regiunile arctice şi temperate ale emisferei nordice din Europa, inclusiv Marea Britanie, America Latină şi Asia. Există 25 de specii cunoscute doar în Marea Britanie.



Planta este o descendentă a unui grup dominant de plante terestre din era Paleozoică (aproximativ cu 350 de milioane de ani în urmă), care creşteau la fel de înalte precum copacii în perioada carboniferă a timpurilor preistorice, iar membrii acestei familii au dat naştere la multe dintre depozitele de cărbune.



Numele de coada-calului, adesea folosit pentru întregul grup, a apărut datorită aspectului său care într-o oarecare măsură seamănă cu coada unui cal.



Preferă solul uscat sau umed. Planta are un sistem radicular profund şi penetrant şi poate fi invazivă. Are tulpini separate, sterile şi fertile, cu tulpini purtătoare de spori. Tulpinile fertile sunt produse la începutul primăverii şi sunt nonfotosintetice, în timp ce tulpinile sterile verzi, de 20 până la 80 de cm, încep să crească, după ce tulpinile fertile s-au ofilit şi persistă în timpul verii şi până la primul îngheţ de toamnă, potrivit www.pfaf.org. Tulpinile sunt cilindrice, simple sau cu ramificaţii. Suprafeţele tulpinilor sunt acoperite cu siliciu.



Coada calului este bogată în acid silicic (între 3-16%), conţine mai mulţi alcaloizi (inclusiv nicotină) şi diverse minerale. Printre substanţele active importante, se numără şi vitaminele B1 şi C, flavonoidele, acizii (linoleic, oleic, stearic, malic, oxalic), sărurile de potasiu.



Deoarece a fost recomandată de către medicul roman Galen, ultimul mare medic al Antichităţii, mai multe culturi au folosit coada-calului ca remediu popular pentru afecţiunile rinichilor şi a vezicii urinare, pentru artrită, pentru ulceraţii hemoragice şi pentru tuberculoză. Chinezii folosesc planta pentru tratarea febrei şi ca remediu pentru inflamaţiile oculare, cum ar fi conjunctivita şi afecţiunile de corneene, dizenteria, gripa, umflăturile şi hemoroizii.



Fitoterapeuţii din mai multe ţări apreciază că, datorită compoziţiei sale chimice, planta poate fi indicată atât intern, cât şi extern, în tratamentul a cel puţin 130 de afecţiuni.



Coada calului este una dintre cele mai diuretice specii dintre toate plantele. Aceasta înseamnă că are o mare capacitate de a elimina apa din corp, conducând la o creştere a urinării cu până la 30% mai mult decât este în nod obişnuit. Această capacitate a plantei face ca numele său ştiinţific Equisetum arvense să apară, în general, în compoziţia majorităţii produselor care sunt indicate pentru reducere greutăţii. Această proprietate se datorează acţiunii mai multor componente, dintre care este de menţionat potasiu, dar şi calciul, magneziul, acidul ascorbic şi acidul cafeic.



Coada-calului este o plantă astringentă şi are o acţiune diuretică fiind eficientă în acumularea de apă în pericard sau pleură. Poate fi folosită pentru a reduce inflamaţia sau sângerarea gingiilor, în cazul ulcerelor şi a cistitei, pentru tratarea infecţiilor, pentru oprirea hemoragiilor, dar şi în ulceraţii chistice. Este considerat un remediu specific în cazurile de inflamaţie sau de mărire benignă a prostatei şi este, de asemenea, este utilizat pentru a accelera eliminarea pietrelor de rinichi.



Tonifierea şi acţiunea astringentă o fac valoroasă în tratamentul incontinenţei la copii, dificultăţi în urinare, hidropizie, gută, durere la urinare. Coada-calului, infuzie sau ceai, promovează expulzarea fluidelor prin sistemul urinar. Efectul astringent şi antihemoragic explică utilitatea plantei în sângerarea bucală, din nas şi vagin, utilizarea acesteia pentru a controla diareea, dizenteria şi sângerarea din intestin, precum şi pentru rănile cu vindecare lentă. Scade sângerarea, ajută la coagularea sângelui oprind astfel hemoragiile (interne şi externe). Un decoct aplicat extern va opri sângerarea rănilor şi va grăbi vindecarea.



Datorită conţinutului său de siliciu, această plantă este recomandată atunci când organismul este nevoit să repare ţesuturile osoase. Silicul ajută la fixarea calciului, astfel încât organismul să poată stoca mai multă cantitate de acest mineral şi, apoi, să îl folosească pentru a repara oasele, colagenul şi alte ţesuturi ale corpului, potrivit www.globalherbalsupplies.com. Prin urmare, coada-calului poate fi utilă pentru cei care se confruntă cu osteoporoza şi artrita.



Ceaiul din plantă este, de asemenea, recomandat în afecţiuni precum anemie şi debilitate generală. Acesta a fost utilizat, din vechime, pentru a trata leziuni pulmonare profunde, precum tuberculoza sau emfizemul pulmonar.



Un remediu homeopatic se face din planta proaspătă. Ajută la accelerarea reparaţiei ţesutului conjunctiv deteriorat, îmbunătăţind rezistenţa şi elasticitatea acestuia. Planta are acţiuni antihemoragice, antiseptice, astringente, carminative, diaforetice, diuretice, hemostatice.



Ca diuretic este deosebit de potrivit şi pentru stresul metabolic sau hormonal din perioada menopauzei. Se consideră că acţiunea diuretică se datorează parţial flavonoidelor şi saponinelor. Dimineaţa, pe stomacul gol, cu oră înainte de micul dejun, o ceaşcă de ceai de coada-calului ajută împotriva transpiraţiei picioarelor. Cercetările recente din Rusia au demonstrat că aparent coada calului este eficientă în eliminarea acumulărilor de plumb în organism, potrivit www.herbwisdom.com. AGERPRES