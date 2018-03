(P) De ce orice om are nevoie de ulei de cocos în casa

Uleiul de cocos este unul dintre puținele alimente care pot fi clasificate ca fiind "super-food".Combinația sa unică de acizi grași poate avea efecte pozitive asupra sănătății noastre incluzând: pierderea in greutate, o mai bună funcționare a creierului și multe alte beneficii impresionante.

Dar pentru a beneficia de toate acestea, trebuie să alegem un ulei de cea mai bună calitate, adică ulei de cocos bioextravirgin presat la rece! Site-ul BioBoom vă oferă mai multe gramaje: de 200 ml, 400 ml și 1L. Încă nu v-am convins că aveți nevoie de ulei de cocos în casă? Atunci vă prezentăm cele mai importante 6 beneficii ale acestuia.

Îmbunătățește digestia

Uleiul de cocos contribuie la îmbunătățirea sistemului digestiv și, prin urmare, previne diferite probleme digestive, probleme ale stomacului, inclusiv sindromul intestinului iritabil. Grăsimile saturate prezente în el au proprietăți antimicrobiene și ajută la tratarea diferitelor bacterii, ciuperci și paraziți ce pot provoca indigestie. De asemenea, ajută la absorbția altor substanțe nutritive, cum ar fi vitaminele, mineralele și aminoacizii.

Îngrijirea părului

Știți motivul părului lung și strălucitor al femeilor din regiunile de coastă tropicale? Da, este uleiul de nucă de cocos. Femeile din regiunile tropicale de coastă ale lumii folosesc acest ulei pentru părul lor aproape zilnic. Acest ulei solidifiat, asemănător untului, ajută la o creștere sănătoasă a părului și dă strălucire.

Îngrijirea tenului

Știați că uleiul de nucă de cocos funcționează excelent pentru piele? Uleiul de cocos este un ulei de masaj excelent care acționează ca un hidratant eficient pentru toate tipurile de piele, inclusiv pielea uscată. Spre deosebire de uleiul mineral, nu există nici o șansă de a avea efecte secundare adverse asupra pielii de la aplicarea acestui ulei. Prin urmare, a fost folosit în siguranță de mii de ani pentru a preveniuscarea și deshidratareapielii. Da, ai citit-o corect - de mii de ani!

Pierderea în greutate

Uleiul de cocos este util și pentru pierderea în greutate. Cercetările sugerează că ajută la reducerea obezității abdominale la femei. Este, de asemenea, ușor de digerat în comparație cu alte uleiuri comestibile și ajută la funcționarea sănătoasă a sistemului tiroidian și a sistemului endocrin.

În plus, crește rata metabolică a organismului prin eliminarea stresului creat pancreasului, arzând astfel mai multă energie și ajutând persoanele obeze și supraponderale să piardă în greutate. Prin urmare, oamenii care trăiesc în zonele tropicale, utilizează ulei de nucă de cocos în fiecare zi ca ulei de gătit primar, acesti oameni nu sunt în mod normal grași, obezi sau supraponderali.

Îmbunătățește imunitatea

Uleiul de cocos este, de asemenea, bun pentru îmbunătățirea imunității. Îmbunătățește sistemul imunitar deoarece conține lipide antimicrobiene, acid lauric, acid capric și acid caprilic, care au proprietăți antifungice, antibacteriene și antivirale. Organismul uman transformă acidul lauric în monolaurină, pe care cercetarea a susținut-o ca o modalitate eficientă de a face față virușilor și bacteriilor care provoacă boli cum ar fi herpesul, gripa, citomegalovirusul și chiar și HIV.

Îngrijirea dentară

Calciul este o componentă importantă a dinților si oaselor noastre. Deoarece uleiul de nucă de cocos facilitează absorbția calciului de către organism, acesta ajută la dezvoltarea dintilor puternici. De asemenea, opreste dezvoltarea cariilor dentare. Studiile recente sugerează că este, de asemenea, benefic în reducerea formării plăcilor și a gingivitei induse de placa dentara.

Lubrifiant

Daca esti in cautarea unui lubrifiant bun, ai unul natural la indemana. Spre deosebire de alti lubrifianti, uleiul de cocos este 100% natural si nu contine conservanti sau alte ingrediente care pot cauza reactii severe la persoanele cu alergii. In plus, lubrifiaza mai bine ca versiunile pe baza de apa, deci dureaza mai mult. Uleiul de cocos are proprietati anti-fungice, asa ca poate tine infectiile vaginale la distanta. De asemenea, il poti folosi si pe post de ulei de masaj inainte sau dupa sex.

