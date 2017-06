RMN, o metoda de investigare medicala neinvaziva si neiradianta, de foarte mare precizie, utilizata in diagnosticarea pacientilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov

RMN este o investigatie recomandata de specialisti in diverse patologii pentru a confirma sau infirma un diagnostic prezumtiv. Acest gen de investigatie se foloseste la copii pentru ca nu iradiaza, pe cand alte investigatii tip CT sau radiologie conventionala au un oarecare grad de iradiere.

Insa, costurile unei astfel de investigatii sunt mai mari decat in radiologia conventionala. Costul crescut este determinat de substantele de contrast utilizate si e mentenanta scumpa a aparaturii.

Fata de alte investigati de imaginstica, RMN are in plus imagistica musculo-scheletala, se pot vedea muschii si ligamentele la o rezolutia foarte buna.

Uneori, RMN vine in completarea altor investigatii, de exemplu cand examinarea CT nu este concludenta pentru stabilirea unui diagniostic sau nu da un raspuns complet.

Afectiunile pentru care prima investigatie si cea mai concludenta este RMN sunt:

- traumatologia vertebrala, adica afectiuni ale coloanei vertebrale

- ruptura de disc sau ligamente ale unei articulatii

- afectiuni biliare si a cailor biliare

- Accidente V asculare Cerebrale – se pot vedea modificarile in faze incipiente

- Tumori cerebrale

- Depistare afectiuni ginecologice si stadializarea lor

Exista insa si situatii in care RMN nu este indicat. De exemplu la pacientii care au orice implant metalic sau electric : stimulator cardiac, implant cohlear, proteze metalice, proteze valvulare ( implantul dentar nu intra in aceasta categorie, este de regula din titan), claustrofobie. Femeilor insarcinate le este recomandata aceasta investigatie doar atunci cand ecografia nu este concludenta. Nu s a demonstarat efectiv un efect negativ asupra sarcinii, dar investigatia se face doar dupa stabilirea raportului intre beneficiu si risc. De asemenea, persoanele cu insuficienta renala nu pot fi investigati la RMN cu substanta de contrast. De altfel, toti pacientii care urmeaza sa fie supusi acestei investigatii , vor efcetua inainte un set de analize care sa detrmine modul de fuunctionare a rinichilor. Mai exact, se vor evalua valorile de uree si creatinita din sange.

SCJU Ilfov are in dotare un RMN performant, si medici bine pregatiti. Datorita profilului acestui spital, urgentele au prioritate la efectuarea acestei analize. Cei internati in spital beneficiaza de aceasta investigatie in urma unei programari. Exista o procedura bine pusa la punct, astfel incat, indiferent de sectia unde se afla internat pacientul, acesta sa beneficieze de aceasta invesigatie in cel mai scurt timp posibil. De obicei, timpul de asteptare nu depaseste o zi sau doua de la solicitarea transmisa de medicul specialist la sectia de imagistica, unde se efectueaza programarea.

„Putem spune ca investgatia de tip RMN salveaza de multe ori vietile pacientilor nostri. Practic, RMN ajuta la vizualizarea unor leziuni care nu pot fi observate pe tomograf, in special leziunile din trunchiul cerebral”, a declarat Dr Mirela Protosievici, medic primar neurolog in cadrul SCJU Ilfov

RMN ul din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Ilfov este de ultima generatie si a fost achizitionat în cadrul proiectului de reabilitare a spitalului, proiect în cadrul caruia a fost refăcut intregul Pavilion H. Acesta cuprinde Unitatea de Primiri Urgențe, dar și alte secţii complet modernizate : Chirurgie, Urologie, ORL și ATI.