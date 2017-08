Șase alimente care pot provoca diaree

Multe persoane se confruntă cu probleme legate de diaree. Aceasta apare ca urmare a unor infecții intestinale, ca reacție adversă la anumite medicamente sau ca simptom secundar al unei boli digestive. Adesea, însă, diareea poate apărea din cauza unui aliment ingerat. Nu discutăm aici despre alimentele stricate care pot cauza probleme digestive ci despre acele alimente care, chiar Și în condiții normale, pot provoca la anumite persoane simptome diareice. Iată Șase dintre acestea.

Zahărul Și înlocuitorii lui. Alimentele foarte dulci, bogate în zahăr, pot provoca diaree. Asta se întâmplă pentru că atunci când oamenii mănâncă alimente dulci, intestinele sunt ”inundate” cu apă, iar acest lucru duce la apariția scaunelor foarte apoase. Fructoza, mai ales, este răspunzătoare de apariția acestor simptome. Fructoza este de fapt zahărul care se găseȘte în fructe, sau în alimente pe bază de fructe, iar printre cele mai bogate în fructoză ne numără strugurii, sucul de mere, siropul de agave. Și, cum organismul nu poate digera decât o anumită cantitate de fructoză la un moment dat, dacă exagerăm cu aceste alimente am putea face diaree. Pe de altă parte, zaharurile din alcool, cum sunt sorbitolul, manitolul, xylitolul sau erythritolul sunt folosite adesea în alimente considerate ”sugar-free” adică fără zahăr. TotuȘi, nici aceste zaharuri nu sunt bine absorbite de organism Și pot provoca diaree la anumite persoane. Cel mai adesea acest tip de zaharuri se găseȘte în guma de mestecat, bomboane sau batoane proteice. Cafeina. Alimentele care conțin cafeină pot produce diaree la anumite persoane. Acest lucru se întâmplă pentru că substanța este un stimulent, care accelerează viteza cu care alimentele se miȘcă prin intestine. Sursele cele mai frecvente de cafeină sunt ciocolata, cafeaua, sucurile carbogazoase, ceaiul. Alimentele grase Și cele foarte picante. Alimentele prăjite care conțin multe grăsimi pot cauza diaree pentru că sunt greu de procesat de către organism. Mai mult, un substitut al gărsimii, folosit în industria alimentară, numit Olestra, poate să provoace diaree, aȘa că nici alimentele despre care producătorii susțin că sunt ”fără grăsimi” nu sunt neapărat sigure. De asemenea, alimentele foarte iuți sunt o altă cauză frecventă a diareei, pentru că ardeiul iute grăbeȘte metabolismul. Lactoza. Persoanele care sunt intolerante la lactoză pot avea diaree, după ce consumă produse pe bază de lapte. Unele persoane care sunt intolerante la lactoză pot totuȘi digera anumite lactate, de obicei cele sărace în lactoză sau ”învechite”, cum sunt chefirul, iaurtul sau brânzeturile tari. Anumiți carbohidrați fermentabili. O categorie aparte de carbohidrați fermentabili, din care fac parte oligozaharidele, dizaharidele, monozaharidele Și poliolii pot fi greu de digerat de anumite persoane Și pot provoca diaree. Printre alimentele care conțin astfel de compuȘi se numără anghinarele, fasolea, usturoiul, ceapa. Este destul de greu să eliminăm aceȘti carbohidrați din dietă, pentru că ei se găsesc în foarte multe alimente, aȘa că dacă suspectați că simptomele diareice sunt provocate de o sensibilitate la aceȘti compuȘi, ar fi bine să vă adresați unui dietetician. Glutenul. Această proteină din grâu, secară sau orz poate fi greu de digerat pentru persoanele care suferă de boala celiacă. În cazul acestora, sistemul imunitar reacționează la gluten, declanȘând un răspuns la nivelul intestinului subțire. Astfel apare diareea. TotuȘi, Și persoanele care nu suferă de boala celiacă ar putea avea probleme privind toleranța la gluten, aȘa că este bine să urmăriți dacă aceasta apare după ce ați consumat produse făinoase.

Cum aflăm dacă diareea este cauzată de mâncare

Dacă diareea apare după ce am mâncat un aliment pe care nu îl mâncăm în mod obiȘnuit sau dacă apare atunci când am consumat un produs pe bază de lapte, zahăr sau gluten, atunci ea poate fi legată de mâncare. TotuȘi, atunci când apare diareea trebuie să luăm în considerare dacă am luat anumite medicamente, care ar putea produce reacții adverse, cum sunt antibioticele sau medicamentele cu magneziu. Dacă scaunul moale conține sânge sau puroi, este însoțit de febră Și se întinde pe o perioadă mai lungă, atunci cel mai probabil el nu a fost cauzat de un aliment Și este nevoie să ne adresăm medicului, pentru că ar putea fi vorba de o infecție.