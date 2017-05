„Floarea de aur a sănătății” vindecă peste 20 de boli interne și externe

Aceste plante sunt cunoscute din vechime pentru proprietatile benefice în cazul unor forme de cancer si chiar in medicina contemporana.

Foarte bogate, florile acesteia au in compozitia lor urmatoarele: saponozide, mucilagii, carotenoide (aprox. 3,5%), alcooli triterpenici, flavonoizi si glicozizi flavonici, steroli, taninuri, ulei volatil (cca. 0,02%), substante amare, urme de ulei volatil (sesquiterpene oxigenate), vitamina C, acid malic, saruri minerale si substante proteice. Nu e de mirare, deci, ca au fost denumite si „florile de aur ale sănătății”.

Sunt multe bolile pe care le poți trata cu ajutorul lor, dacă le folosești sub formă de ceai, decoct sau tinctură ori prepari creme in care le incorporezi, uscate, sub forma de pulbere. Specialistii amintesc ca aceste plante vindecatoare au rol major in ameliorarea si tratarea a peste 20 de boli, de la cele ale aparatului digestiv la cele de piele.

Iata ce trebuie sa stii despre aceasta planta miraculoasa:

Cum le folosesti pentru a trata diferite afectiuni

- Pentru uz intern, poti folosi aceste plante sub forma de ceai, decoct sau tinctura, deoarece au un efect terapeutic remarcabil in tratarea unor boli ca ulcerul gastric si duodenal, ictere, ulceratii canceroase, hemoroizi, inflamatii ale colonului sau boli de ficat................

Citeste mai departe si afla numele plantei-minune si cateva retete eficiente in Tratamente naturiste