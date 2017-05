​​​​​​​Psiholog online, o solutie practica pentru timpuri moderne

Statisticile medicale ne ofera din ce in ce mai des cifre ingrijoratoare cu privire la bolile psihice si la tulburarile psihologice in crestere alarmanta. Zi de zi vin la cabinet persoane care incearca practic sa-si salveze viata si sanatatea din ghearele bolilor. Da, cu totii avem dreptul sa fim sanatosi si sa avem vieti ordonate. Fiecare persoana are valoare intrinseca si isi doreste sa faca lucruri bune cu propria viata. Dar cum sa reusesti de unul singur cand simti ca boala te copleseste? Ai nevoie de ajutor si trebuie sa-l gasesti undeva. Unde? Apeleaza la un psiholog online.

Unde cauti ajutor?

Daca locuiesti in Bucuresti sau intr-un oras mare e relativ simplu. Ai acces la psihiatri, psihologi, spitale de specialitate, clinici private, tratamente dupa buget. Dar ce faci daca locuiesti in provincie? Daca te afli intr-o zona unde nu ai acces decat la un numar limitat de specialisti si ai nevoie de o a doua opinie in definitivarea diagnosticului tau? Atunci ai o dilema care te costa destul de mult: trebuie sa faci drumuri dese prin orasele invecinate, prin care poate ca n-ai mai fost pana atunci, esti singur, bolnav si nu cunosti pe nimeni. Iata o situatie cu adevarat dureroasa cu care nu vrei sa te intalnesti sau din care vrei sa iesi in cel mai scurt timp.

Psiholog online - o solutie

Pentru a limita cat mai mult astfel de situatii au fost lansate serviciile psihologice online. Ele sunt relativ accesibile si nu necesita decat un computer cu internet si un program de conversatii audio/video. Calitatea consilierii psihologice este comparabila cu cea care se petrece fata in fata. Poate ca necesita putin mai multa cooperare din partea pacientului, insa acest efort este pentru binele sau. Astfel pacientul are acces la psiholog online comunicand cu acesta prin mediere tehnologica.

Poate ca ai obosit incercand sa te recuperezi din situatia in care te afli. Poate ca e o problema veche si nimeni nu-ti mai da sanse de reusita. Chiar si asa, cere ajutorul unui specialist. O sa iti dai seama destul de repede ca aceasta decizie iti schimba viata. Ai o noua sansa la viata normala pe care ti-o doresti si la sanatate.

In caz ca ai nevoie de ajutor, poti solicita o programare la un cabinet psihologic.