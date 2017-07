Slăbește fără să suferi de foame. 5 sfaturi de la doctor Menci

George Doyle/Getty Images Side profile of the legs of a woman standing on a weighing scale Side profile of the legs of a woman standing on a weighing scale





Cea mai mare greșeală pe care o puteți face când vreți să slăbiți este să alegeți dietele minune. Vă rog mult să mă credeți pe cuvânt: de la Iisus încoace, minunile nu există! Sau sunt extrem de rare. De asta s-a și inventat un cuvânt special pentru ele. Deci: fără prafuri, batoane, chimicale, înlocuitori sintetici de zahăr și alte prostii de genul ăsta!

Când vreți să slăbiți trebuie, mai întâi, să vă concentrați să mâncați cât mai curat. Cheia pentru a fi frumos și sănătos și să nu vă îngrășați după este să vă schimbați stilul de viață. Cel mai sigur este să faceți mai multă mișcare. Nu doar că veți pierde kilograme dar veți slăbi armonios.

Eu doar așa am reușit să slăbesc și apoi să mă transform după cum mi-a plăcut. Nu spun că sunt un model. Vorbesc pentru cei cărora le plac siluetele atletice și subțiri, la fel ca mie. Pe măsură ce m-am dezmeticit cum stă treaba cu nutriția, am cântărit și am decantat lucrurile și, dintre toate opiniile citite cu care am fost de acord, cea mai mare încredere am căpătat-o în profesorul Gheorghe Mencinicopschi.

Așa că iată 5 sfaturi de la doctor Menci pentru a slăbi fără să vă afectați sănătatea și efectele să fie de durată:

Evitaţi consumul de alimente care conţin mai mult de 10 g grăsimi la 100 g produs

Fără adaos de zahăr nu înseamnă fără zaharuri (glucoză, fructoză, sirop de porumb), deseori fiind asociate cu prezenţa edulcoranţilor de sinteză (aspartam, ciclamaţi, zaharină, sucraloză, acesulfam-K). Acestea pot îngrăşa la fel de mult ca alimentele obişnuite.

