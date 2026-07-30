A doua mașină în familie: cum împarți drumurile între două autoturisme

În continuare, îți arătăm cum se face această împărțire și ce criterii contează pentru fiecare rol.

Momentul în care o singură mașină devine prea puțin

Semnele se adună treptat. Dimineața începe cu negocieri despre cine ia mașina, programările se fac în funcție de cine e liber să conducă, iar o parte din drumuri se rezolvă cu taxiuri sau cu favoruri cerute prietenilor.

Când astfel de situații devin regulă, calculul se schimbă: a doua mașină încetează să fie un moft și devine o rezolvare practică, ce înapoiază familiei timp și libertate de mișcare.

De cele mai multe ori, rolurile se conturează natural: una dintre mașini duce greul drumurilor scurte și dese prin oraș, cealaltă acoperă călătoriile lungi, vacanțele și ieșirile cu familia întreagă. Din această împărțire se nasc criteriile pentru fiecare.

Mașina de oraș: mică, sprintenă și ușor de întreținut

Pentru rolul urban, dimensiunile mici sunt un avantaj zi de zi: strecori mașina prin trafic, o parchezi în locuri unde altele renunță și consumi puțin pe drumurile scurte care obosesc motoarele mari.

Exact acest profil îl acoperă modelele de clasă mică, iar anunțurile de Ford Fiesta de vânzare, d exemplu, arată cât de căutat rămâne segmentul: un model prezent în mai multe generații și configurații, apreciat pentru agilitate și costuri de utilizare accesibile, în versiuni pentru bugete foarte diferite.

La alegerea mașinii de oraș, urmărește:

consumul real în trafic urban, acolo unde mașina își va petrece viața;

dimensiunile exterioare și vizibilitatea la manevre;

costurile de întreținere și disponibilitatea pieselor;

starea componentelor solicitate frecvent în oraș, precum ambreiajul și suspensiile.

Un test de condus prin centrul aglomerat, cu o parcare laterală inclusă, spune despre mașina de oraș mai mult decât orice fișă tehnică.

Mașina de drum lung: spațiu și confort pentru toată familia

Al doilea rol cere calități opuse: spațiu pentru toți pasagerii și bagajele lor, confort la ore întregi de mers și stabilitate la viteze de autostradă. Aici intră în scenă mașina mare a familiei, cea cu care se pleacă în concedii și la drumurile dintre orașe.

Segmentul berlinelor și break-urilor de familie s-a construit în jurul acestor nevoi. Printre ofertele Ford Mondeo găsești ambele tipuri de caroserie, cu portbagaje generoase și habitaclu spațios, în configurații diferite de an, motorizare și echipare, ceea ce face segmentul accesibil și la bugete moderate.

La mașina de drum lung, urmărește:

confortul locurilor din față și din spate, unde copiii petrec ore bune;

spațiul disponibil pentru bagaje;

nivelul de zgomot perceput la viteze mari;

sistemele de siguranță și asistență disponibile;

comportamentul mașinii la viteze de drum național sau autostradă.

Un drum de probă în afara orașului, pe drum deschis, arată exact aceste calități.

Cum le împarți rolurile ca să funcționeze

Odată ajunse amândouă în fața casei, câteva obiceiuri simple țin sistemul în ordine:

stabiliți rolul principal al fiecărei mașini, cu flexibilitate la nevoie;

urmăriți separat reviziile, asigurările și inspecțiile tehnice ale celor două;

alternați din când în când șoferii, ca amândoi să cunoască ambele mașini;

planificați drumurile lungi din timp, ca mașina potrivită să fie disponibilă și pregătită.

Împărțirea limpede a rolurilor prelungește și viața mașinilor: cea mică scapă de drumurile pentru care nu e făcută, iar cea mare, de uzura drumurilor scurte și dese.

A doua mașină în familie se alege ușor atunci când pornești de la rolul pe care îl va juca: sprintenă și economică pentru oraș, spațioasă și confortabilă pentru drumurile tuturor. Împarte drumurile pe hârtie, compară exemplare cu istoric transparent pentru fiecare rol și lasă rutina familiei să decidă configurația potrivită. Dimineața în care nimeni nu mai negociază cine ia mașina vine surprinzător de repede.

Sursa foto: Pexels, Airam Dato-on