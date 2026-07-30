COVID-19 revine în China! Varianta care se răspândește mai rapid decât gripa

Noua creștere este asociată variantei Omicron NB.1.8.1, care continuă să domine cazurile raportate în China, mai scrie South China Morning Post.

Infectări cu tulpina Omicron

Potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în săptămâna 13-19 iulie, 16,3% dintre testele efectuate pentru infecții respiratorii au fost pozitive pentru COVID-19, față de 12,6% pentru gripă.

Rata de pozitivare pentru coronavirus a crescut cu 4,3 puncte procentuale într-o singură săptămână, în timp ce gripa a continuat să scadă. În luna iunie, autoritățile chineze au raportat aproximativ 79.000 de cazuri confirmate, dintre care 130 au fost forme severe, iar un singur deces a fost atribuit bolii.

De ce se răspândesc virusurile și vara?

Medicii chinezi spun că răspândirea virusurilor respiratorii nu mai urmează tiparul clasic, limitat la sezonul rece. Explicația ține de schimbarea comportamentului oamenilor în timpul verii. Temperaturile ridicate determină tot mai multe persoane să petreacă ore îndelungate în spații închise și climatizate – birouri, centre comerciale, mijloace de transport sau restaurante -, condiții care favorizează transmiterea virusurilor aproape la fel ca în timpul iernii. În plus, vacanțele de vară și intensificarea călătoriilor contribuie la răspândirea mai rapidă a infecțiilor respiratorii.

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Simptomele tupinii Omicron

Specialiștii spun că varianta Omicron NB.1.8.1 se transmite rapid, însă nu există dovezi că ar provoca forme mai grave ale bolii.

Cele mai frecvente simptome raportate sunt febra și durerile în gât, iar majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ cinci până la șapte zile. Autoritățile sanitare din China precizează că monitorizarea genomică nu a identificat, până în prezent, variante noi care să reprezinte un risc suplimentar pentru sănătatea publică.

Explicațiile medicilor

Medicii explică faptul că virusul continuă să evolueze și să genereze variante mai contagioase, însă nivelul de imunitate acumulat în populație prin vaccinare și prin infecțiile din anii precedenți reduce semnificativ riscul apariției formelor severe. Totuși, această protecție scade treptat în timp, ceea ce permite apariția unor noi valuri de infectări.

Experții chinezi estimează că actualul val se va răspândi mai lent decât cel din 2025 și nu anticipează o presiune majoră asupra sistemului sanitar. Cu toate acestea, ei avertizează că este posibilă apariția unor focare locale în lunile următoare, în special în zonele cu circulație intensă a populației. Specialiștii subliniază că, în prezent, evoluția virusului este mult mai bine controlată decât în primii ani ai pandemiei, iar datele disponibile nu indică apariția unei variante care să schimbe semnificativ nivelul de risc pentru populație.