Campionatul Național de Beach Rugby 2026 începe la Therme București. Cele mai bune echipe U16 și U18 se luptă pentru trofee pe plajă

Cea de-a patra ediție a turneului este programată în perioada 1-2 august 2026 și este organizată de Federația Română de Rugby, împreună cu partenerul Therme București.
Cele mai bune echipe U16 și U18 se întâlnesc la Therme București
Competiția reunește echipe de juniori care vor concura pentru cele două trofee puse în joc, la categoriile U16 și U18. Meciurile se vor desfășura pe terenul special amenajat pe plaja Galaxy Horizon, într-un format adaptat rugby-ului pe nisip, potrivit Rugby Romania.
Programul turneului este împărțit pe două zile, cu partide disputate atât dimineața, cât și după-amiaza.
Program Campionatul Național de Beach Rugby Therme 2026
Sâmbătă, 1 august
10:00 – 12:30 – meciuri de calificare
12:30 – 16:00 – pauză, relaxare și activități pentru participanți
16:00 – 19:00 – continuarea partidelor
Pe durata întregii zile, spectatorii vor avea acces la o zonă de divertisment cu ateliere, activări și concursuri.
Duminică, 2 august
Programul va continua cu noi partide, iar ziua finalelor va include momente speciale:
ora 16:00 – sesiune meet & greet cu jucătorii echipei naționale a României, „Stejarii”
meciuri demonstrative
ora 18:45 – finalele competițiilor U16 și U18
Regulament special pentru rugby-ul pe nisip
Beach Rugby este o variantă spectaculoasă a rugby-ului clasic, adaptată pentru suprafața de nisip. La Campionatul Național Therme 2026, meciurile se vor disputa pe un teren cu dimensiunile de 31 de metri lungime și 25 de metri lățime.
Fiecare echipă va evolua cu 5 jucători pe teren, iar loturile vor fi formate din:
- 12 sportivi
- 2 membri ai staffului tehnic
La fiecare categorie de vârstă s-au înscris câte opt echipe, astfel:
-U16: ACS Tomitanii, CSA/CSS Steaua, CS Dinamo, CS Olimpia/Flamingo, Rugby Academy, ACS Soimii, ACSOV Pantelimon, ACS Rugby Cluj Jr.
-U18: ACS Tomitanii, ACS Soimii, CSR Sacele, CSA/CSS Steaua, CSS Unirea Iasi, Rugby Academy, CS Dinamo, ACSOV Pantelimon.
Echipele sunt impartite pe grupe, sistem sarpe, conform ordinii clasamentului de anul trecut, respectiv, în cazul echipelor care nu au participat, în ordinea înscrierii. La finalul tuturor partidelor de sambata, 01.08.2026, se va alcatui cate un clasament pentru fiecare grupa.
Duminica, 02.08.2026:
-La categoria U16, primele doua clasate din fiecare grupa vor evolua in Grupa 1-4, celelalte trei echipe ramase vor evolua in Grupa 5-7.
La categoria U18, primele doua clasate din fiecare grupa vor evolua in Grupa 1-4, locurile 3 si 4 vor evolua in Grupa 5-8.
La finalul competitiei se va alcatui clasamentul general.Campionii naționali en-titre sunt la ambele categorii de vârstă ACSOV Pantelimon/Rugby Academy. La U16, anul trecut podiumul a fost completat de ACS Tomitanii și CSA CSS Steaua, iar la U18, de ACS Tomitanii și ACS Șoimii București.
Componenta grupelor, partide disputate sambata:
U16
GRUPA A
ACS Tomitanii
CS Olimpia/Flamingo
Rugby Academy
ACS Rugby Cluj Jr.
GRUPA B
CSA/CSS Steaua
CS Dinamo
ACS Soimii
ACSOV Pantelimon
U18
GRUPA A
ACS Tomitanii
CSA/CSS Steaua
CSS Unirea Iasi
ACSOV Pantelimon
GRUPA B
ACS Soimii
CSR Sacele
Rugby Academy
CS Dinamo
Programul partidelor
Sâmbăta, 01.08.2026
10:00 U16 Gr.A ACS Tomitanii-Rugby Cluj Jr.
10:15 U16 Gr.A Olimpia/Flamingo-Rugby Academy
10:30 U18 Gr.A ACS Tomitanii-ACSOV Pantelimon
10:45 U18 Gr.A CSA/CSS Steaua-CSS Unirea Iasi
11:00 U16 Gr.B CSA/CSS Steaua-ACSOV Pantelimon
11:15 U16 Gr.B CS Dinamo-ACS Soimii
11:30 U18 Gr.B ACS Soimii-CS Dinamo
11:45 U18 Gr.B CSR Sacele-Rugby Academy
12:00 U16 Gr.A ACS Tomitanii-Olimpia/Flamingo
12:15 U16 Gr.A Rugby Academy-Rugby Cluj Jr.
16:45 U18 Gr.A ACS Tomitanii-CSA/CSS Steaua
17:00 U18 Gr.A CSS Unirea Iasi-ACSOV Pantelimon
17:15 U16 Gr.B CSA/CSS Steaua-CS Dinamo
17:30 U16 Gr.B ACS Soimii-ACSOV Pantelimon
17:45 U18 Gr.B ACS Soimii-CSR Sacele
18:00 U18 Gr.B Rugby Academy-CS Dinamo
18:15 U16 Gr.A Rugby Academy-ACS Tomitanii
18:30 U16 Gr.A Rugby Cluj Jr.-Olimpia/Flamingo
18:45 U18 Gr.A CSS Unirea Iasi-ACS Tomitanii
19:00 U18 Gr.A ACSOV Pantelimon-CSA/CSS Steaua
Duminică, 02.08.2026
10:00 U16 Gr.B ACS Soimii-CSA/CSS Steaua
10:15 U16 Gr.B ACSOV Pantelimon-CS Dinamo
10:30 U18 Gr.B Rugby Academy-ACS Soimii
10:45 U18 Gr.B CS Dinamo-CSR Sacele
11:00 U16 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.A-Loc 4 Gr.B (M1)
11:15 U16 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.B-Loc 4 Gr.A (M2)
11:30 U18 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.A-Loc 4 Gr.B (M3)
11:45 U18 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.B-Loc 4 Gr.A (M4)
12:00 U16 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.A-Loc 2 Gr.B (M5)
12:15 U16 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.B-Loc 2 Gr.A (M6)
16:45 U18 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.A-Loc 2 Gr.B (M7)
17:00 U18 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.B-Loc 2 Gr.A (M8)
17:15 U16 Partida locurilor 7-8 Invinsa M1-Invinsa M2
17:30 U16 Partida locurilor 5-6 Castigatoare M1-Castigatoare M2
17:45 U18 Partida locurilor 7-8 Invinsa M3-Invinsa M4
18:00 U18 Partida locurilor 5-6 Castigatoare M3-Castigatoare M4
18:15 U16 Partida locurilor 3-4 Invinsa M5-Invinsa M6
18:30 U18 Partida locurilor 3-4 Invinsa M7-Invinsa M8
18:45 U16 Partida locurilor 1-2 Castigatoare M5-Castigatoare M6
19:00 U18 Partida locurilor 1-2 Castigatoare M7-Castigatoare M8