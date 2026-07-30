Campionatul Național de Beach Rugby 2026 începe la Therme București. Cele mai bune echipe U16 și U18 se luptă pentru trofee pe plajă

Cea de-a patra ediție a turneului este programată în perioada 1-2 august 2026 și este organizată de Federația Română de Rugby, împreună cu partenerul Therme București.

Cele mai bune echipe U16 și U18 se întâlnesc la Therme București

Competiția reunește echipe de juniori care vor concura pentru cele două trofee puse în joc, la categoriile U16 și U18. Meciurile se vor desfășura pe terenul special amenajat pe plaja Galaxy Horizon, într-un format adaptat rugby-ului pe nisip, potrivit Rugby Romania.

Programul turneului este împărțit pe două zile, cu partide disputate atât dimineața, cât și după-amiaza.

Program Campionatul Național de Beach Rugby Therme 2026

Sâmbătă, 1 august

10:00 – 12:30 – meciuri de calificare

12:30 – 16:00 – pauză, relaxare și activități pentru participanți

16:00 – 19:00 – continuarea partidelor

Pe durata întregii zile, spectatorii vor avea acces la o zonă de divertisment cu ateliere, activări și concursuri.

Duminică, 2 august

Programul va continua cu noi partide, iar ziua finalelor va include momente speciale:

ora 16:00 – sesiune meet & greet cu jucătorii echipei naționale a României, „Stejarii”

meciuri demonstrative

ora 18:45 – finalele competițiilor U16 și U18

Regulament special pentru rugby-ul pe nisip

Beach Rugby este o variantă spectaculoasă a rugby-ului clasic, adaptată pentru suprafața de nisip. La Campionatul Național Therme 2026, meciurile se vor disputa pe un teren cu dimensiunile de 31 de metri lungime și 25 de metri lățime.

Fiecare echipă va evolua cu 5 jucători pe teren, iar loturile vor fi formate din:

12 sportivi

2 membri ai staffului tehnic

La fiecare categorie de vârstă s-au înscris câte opt echipe, astfel:

-U16: ACS Tomitanii, CSA/CSS Steaua, CS Dinamo, CS Olimpia/Flamingo, Rugby Academy, ACS Soimii, ACSOV Pantelimon, ACS Rugby Cluj Jr.

-U18: ACS Tomitanii, ACS Soimii, CSR Sacele, CSA/CSS Steaua, CSS Unirea Iasi, Rugby Academy, CS Dinamo, ACSOV Pantelimon.

Echipele sunt impartite pe grupe, sistem sarpe, conform ordinii clasamentului de anul trecut, respectiv, în cazul echipelor care nu au participat, în ordinea înscrierii. La finalul tuturor partidelor de sambata, 01.08.2026, se va alcatui cate un clasament pentru fiecare grupa.

Duminica, 02.08.2026:

-La categoria U16, primele doua clasate din fiecare grupa vor evolua in Grupa 1-4, celelalte trei echipe ramase vor evolua in Grupa 5-7.

La categoria U18, primele doua clasate din fiecare grupa vor evolua in Grupa 1-4, locurile 3 si 4 vor evolua in Grupa 5-8.

La finalul competitiei se va alcatui clasamentul general.Campionii naționali en-titre sunt la ambele categorii de vârstă ACSOV Pantelimon/Rugby Academy. La U16, anul trecut podiumul a fost completat de ACS Tomitanii și CSA CSS Steaua, iar la U18, de ACS Tomitanii și ACS Șoimii București.

Componenta grupelor, partide disputate sambata:

U16

GRUPA A

ACS Tomitanii

CS Olimpia/Flamingo

Rugby Academy

ACS Rugby Cluj Jr.

GRUPA B

CSA/CSS Steaua

CS Dinamo

ACS Soimii

ACSOV Pantelimon

U18

GRUPA A

ACS Tomitanii

CSA/CSS Steaua

CSS Unirea Iasi

ACSOV Pantelimon

GRUPA B

ACS Soimii

CSR Sacele

Rugby Academy

CS Dinamo

Programul partidelor

Sâmbăta, 01.08.2026

10:00 U16 Gr.A ACS Tomitanii-Rugby Cluj Jr.

10:15 U16 Gr.A Olimpia/Flamingo-Rugby Academy

10:30 U18 Gr.A ACS Tomitanii-ACSOV Pantelimon

10:45 U18 Gr.A CSA/CSS Steaua-CSS Unirea Iasi

11:00 U16 Gr.B CSA/CSS Steaua-ACSOV Pantelimon

11:15 U16 Gr.B CS Dinamo-ACS Soimii

11:30 U18 Gr.B ACS Soimii-CS Dinamo

11:45 U18 Gr.B CSR Sacele-Rugby Academy

12:00 U16 Gr.A ACS Tomitanii-Olimpia/Flamingo

12:15 U16 Gr.A Rugby Academy-Rugby Cluj Jr.

16:45 U18 Gr.A ACS Tomitanii-CSA/CSS Steaua

17:00 U18 Gr.A CSS Unirea Iasi-ACSOV Pantelimon

17:15 U16 Gr.B CSA/CSS Steaua-CS Dinamo

17:30 U16 Gr.B ACS Soimii-ACSOV Pantelimon

17:45 U18 Gr.B ACS Soimii-CSR Sacele

18:00 U18 Gr.B Rugby Academy-CS Dinamo

18:15 U16 Gr.A Rugby Academy-ACS Tomitanii

18:30 U16 Gr.A Rugby Cluj Jr.-Olimpia/Flamingo

18:45 U18 Gr.A CSS Unirea Iasi-ACS Tomitanii

19:00 U18 Gr.A ACSOV Pantelimon-CSA/CSS Steaua

Duminică, 02.08.2026

10:00 U16 Gr.B ACS Soimii-CSA/CSS Steaua

10:15 U16 Gr.B ACSOV Pantelimon-CS Dinamo

10:30 U18 Gr.B Rugby Academy-ACS Soimii

10:45 U18 Gr.B CS Dinamo-CSR Sacele

11:00 U16 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.A-Loc 4 Gr.B (M1)

11:15 U16 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.B-Loc 4 Gr.A (M2)

11:30 U18 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.A-Loc 4 Gr.B (M3)

11:45 U18 Semifinale loc 5-8 Loc 3 Gr.B-Loc 4 Gr.A (M4)

12:00 U16 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.A-Loc 2 Gr.B (M5)

12:15 U16 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.B-Loc 2 Gr.A (M6)

16:45 U18 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.A-Loc 2 Gr.B (M7)

17:00 U18 Semifinale loc 1-4 Loc 1 Gr.B-Loc 2 Gr.A (M8)

17:15 U16 Partida locurilor 7-8 Invinsa M1-Invinsa M2

17:30 U16 Partida locurilor 5-6 Castigatoare M1-Castigatoare M2

17:45 U18 Partida locurilor 7-8 Invinsa M3-Invinsa M4

18:00 U18 Partida locurilor 5-6 Castigatoare M3-Castigatoare M4

18:15 U16 Partida locurilor 3-4 Invinsa M5-Invinsa M6

18:30 U18 Partida locurilor 3-4 Invinsa M7-Invinsa M8

18:45 U16 Partida locurilor 1-2 Castigatoare M5-Castigatoare M6

19:00 U18 Partida locurilor 1-2 Castigatoare M7-Castigatoare M8