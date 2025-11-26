Amendă record în Europa. Un șofer a plătit 130.000 de euro pentru depășirea vitezei

Andres Wiklof, miliardar finlandez și președintele Wiklof Holding AB - companie estimată la peste 10 miliarde de dolari - a condus cu 80 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. Incidenul s-a petrecut în Insulele Aland, în 2023. El a spus că a încercat să încetinească dar nu a redus viteza suficient înainte de a fi oprit de poliție. Pe lângă amendă, i-a fost suspendat și permisul de conducere a fost suspendat pentru 10 zile.

Ce prevede legea finlandeză

Codul ruter finlandez prevede că amenzile rutiere se calculează în funcție de veniturile șoferului și de gravitatea infracțiunii. Amenda se calculează în funcție de cât câștigă contravenientul într-o zi și se împarte la 2 pentru a a ajunge la suma carer reprezintă „banii de buzunar”. De exemplu, depășirea limitei de viteză cu 25 km/h poate duce la o amendă echivalentă cu 12 zile din bani „bani de buzunar”, notează a1.ro.

Wiklof a mai fost amendat în trecut penru depățireea vitezei, cu 63.680 și 95.000 de euro. El a declarat că speră ca banii să fie folosiți pentru a ajuta bugetul de sănătate al Finlandei, care se află în dificultate.

Această practică de amendare proporțională cu veniturile are scopul de a face sancțiunile corecte și eficiente, garantând că și persoanele cu averi mari respectă regulile de circulație.

Finlanda este una dintre țările nordice care aplică acest sistem de penalizare.