Metoda scandinavă de somn schimbă regulile: Cum rezolvă problemele din cuplu

Mulți parteneri se luptă noaptea pentru pătură, au preferințe diferite de temperatură și somn deranjat. Metoda scandinavă de somn promite să rezolve aceste probleme. Fiecare persoană are propria pătură sau plapumă.

Totul începe cu două persoane, o pătură și idei foarte diferite despre ce înseamnă o temperatură confortabilă pentru somn. La miezul nopții, unul dintre parteneri este transpirat și îi este cald. Celălalt îngheață.

Multe cupluri au discuții nocturne despre pături sau plăpumi. Temperatura din dormitor și obiceiurile diferite de somn creează tensiuni. Pot apărea somn de proastă calitate și conflicte în relație.

Nu este de mirare că perechile sunt curioase despre „metoda scandinavă de somn". Aceasta este în vogă pe rețelele de socializare.

Este o modalitate de a dormi pentru cuplurile care împart același pat. În loc să împartă aceeași pătură, fiecare are propria pătură sau plapumă, conform Science Alert.

Această modalitate permite cuplurilor să continue să doarmă împreună. În același timp satisface nevoile individuale ale fiecăruia. Oferă un echilibru între a dormi împreună și a dormi separat.

Se spune că este populară în țările scandinave. Ea reflectă preferințele multor cupluri care apreciază atât intimitatea, cât și confortul personal în timpul somnului.

Multe cupluri din țări non-scandinave spun că încercarea metodei scandinave le-a schimbat radical modul în care dorm.

Majoritatea cercetărilor privind modul în care cuplurile dorm se concentrează pe factori mai generali. Aceștia includ mediul de somn, temperatura și rutina. Nu există studii despre „două pături vs. o singură pătură".

Este dificil să se verifice dacă metoda scandinavă de somn este validă din punct de vedere științific. Însă această metodă are multe aspecte care se aliniază practicilor sănătoase de somn.

Există dovezi rezonabile care sugerează că ar putea reduce tulburările de somn cauzate de împărțirea unei pături cu partenerul.

Ceasul intern al corpului gestionează ritmurile zilnice ale temperaturii corporale centrale. Aceasta scade când adormi. Diferite materiale de pat pot influența somnul, afectând temperatura pielii și a corpului.

Păturile care sunt prea calde și cresc temperatura corpului pot afecta somnul. Modelele de temperatură corporală pe timp de noapte pot varia în funcție de vârstă, compoziția corpului și hormoni.

Persoanele care transpiră mult în timpul somnului preferă țesături ușoare. Persoanele care transpiră puțin tind să prefere țesături mai grele, izolante, care rețin căldura.

Diferențele de sex în ceea ce privește temperatura corporală nocturnă pot crea probleme. O persoană tremură de frig, în timp ce cealaltă transpiră sub aceeași pătură.

Mâinile și picioarele femeilor au adesea o temperatură a pielii mai scăzută. Corpul lor acordă prioritate menținerii căldurii organelor interne. Femeile pot atinge temperatura corporală minimă pe timp de noapte mai devreme decât bărbații.

Pe măsură ce femeile îmbătrânesc și trec la menopauză, pot avea bufeuri și transpirații nocturne. Acestea le perturbă adesea somnul.

Bărbații și femeile au preferințe diferite în ceea ce privește temperatura ideală pentru somn.

Dacă suferiți de insomnie, somnul poate fi perturbat de zgomotul sau mișcările partenerului. Poate fi perturbat și de influența partenerului asupra mediului de somn. Acesta se uită la televizor sau folosește telefonul în pat.

Partenerele raportează că sunt deranjate mai des de mișcările partenerului lor decât invers.

Așternuturile separate pot ajuta la minimizarea perturbării somnului. Fiecare persoană are propriile așternuturi. S-ar evita și somnul perturbat care apare când o persoană „acaparează pătura".

Pentru cuplurile care au un somn de proastă calitate din cauza nevoilor de confort conflictuale, metoda scandinavă de somn oferă o soluție practică. Îți permite să-ți gestionezi microclimatul în funcție de nevoile corpului tău.

Dar dormitul cu o plapumă separată poate îngreuna aranjarea patului. Poate face mai dificile îmbrățișările de la culcare. Dacă nu ai un pat queen-size sau mai mare, ar putea fi dificil să le echilibrezi pe pat.

Deși metoda scandinavă de somn pare promițătoare, cu siguranță nu este o metodă revoluționară. Până când nu vor exista dovezi științifice, ar trebui considerat un „truc practic de igienă a somnului".