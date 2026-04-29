Atenție șoferi. Taxa de pod Fetești-Cernavodă a fost majorată. Amenzi URIAȘE pentru neplată

Taxa de pod se aplică tuturor categoriilor de vehicule care traversează Dunărea pe acest tronson și trebuie achitată pentru fiecare trecere.

Cât este taxa de pod?

Tarifele au fost majorate în toamna anului 2025 și se mențin în 2026 la niveluri diferențiate, în funcție de tipul vehiculului.

Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, costul unei traversări este de 19 lei. Vehiculele de transport persoane sau marfă cu masa cuprinsă între 3,5 și 12 tone achită aproximativ 69 de lei pentru fiecare trecere.

Șoferii pot alege și plata anticipată a două traversări. În acest caz, tariful este de 38 de lei pentru autoturisme și de 137 de lei pentru vehiculele din categoria 3,5–12 tone. Plata trebuie efectuată cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Cum se achită taxa de pod?

Autoritățile pun la dispoziție mai multe metode de plată. Cea mai rapidă rămâne varianta online, prin platforma oficială CNAIR sau prin aplicații dedicate.

Alternativ, taxa poate fi achitată prin SMS la numărul de telefon 7577, cu trimiterea mesajului „POD” urmat de numărul de înmatriculare pentru vehiculele înmatriculate în România.

De asemenea, există puncte fizice de plată înantte de raversarea podului, însă în perioadele aglomerate acestea pot genera timpi de așteptare mai mari.

Amenzi uriașe pentru neplata taxei

Neplata taxei de pod atrage sancțiuni contravenționale, stabilite în funcție de categoria vehiculului.

La autoturisme, amenda este de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită. În cazul vehiculelor cu masa între 3,5 și 12 tone, sancțiunea poate ajunge la 690 de lei, iar pentru cele de peste 12 tone, amenzile urcă până la 940 de lei.

În contextul traficului intens specific perioadelor de vacanță, autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările, să verifice valabilitatea rovinietei și să achite taxa de pod pentru a evita sancțiunile și întârzierile, notează a1.ro.