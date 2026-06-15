Atac fără Dumnezeu! Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev - în flăcări, după un bombardament al rușilor

În noaptea de 14 spre 15 iunie un bombardament rusesc a incendiat Catedrala Adormirii Maicii Domnului, relatează presa de la Kiev, care speculează că monumentul a fost o țintă directă, nu colaterală unui alt atac.

Potrivit Kyiv Independent, este vorba de un bombardament cu 27 de rachete și drone, asupra regiunii Kiev, în decurs de o oră, soldat, după estimările preliminare, cu moartea a patru persoane și rănirea a cel puțin 23 de persoane, printre care un copil și o femeie însărcinată.

Incendiul a cuprins acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului, biserica medievală principală a complexului, construită în secolul al XI-lea.

Călugării au scos icoane antice, antimisuri și alte obiecte de „valoare națională și universală”, spune starețul Lavrei, episcopul Avraamii.

Curentul electric a fost întrerupt pentru aproximativ 140.000 de locuitori. Mai multe blocuri rezidențiale au fost, de asemenea, afectate.

În aceeași noapte au avut loc bombardamente și în regiunea Harkov, declanșând incendii în tot orașul.

Atacul asupra acestei catedrale este cu atât mai simbolic cu cât lavra este un sit al Patrimoniului Mondial al UNESCO și beneficiază de protecție sporită în temeiul celui de-al Doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954 – un statut menit să împiedice astfel de locuri să fie incluse pe orice listă de obiective.

Lovirea acesteia este „una dintre cele mai grave crime împotriva patrimoniului cultural mondial”, a spus Tatiana Berejna, viceprim-ministrul Ucrainei pentru politica umanitară și ministrul Culturii.

Lavra este mai veche decât orașul al cărui fondator o adăpostește.

Fondată în 1051, este anterioară cu aproape un secol primei mențiuni a Moscovei – din 1147.

UNESCO a înscris mânăstirea în Patrimoniul Mondial în 1990 și a adăugat-o pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol în 2023.

Catedrala Adormirii Maicii Domnului a mai suferit o distrugere în 1941.

Ultima oară a fost reconstruită de Ucraina în anul 2000.

În ianuarie, o dronă rusească a avariat intrarea în Peșterile Departe și o biserică din apropiere – prima dată de la al Doilea Război Mondial când o structură a mănăstirii a fost lovită, potrivit oficialilor complexului.

Mitropolitul Epifanie, conducătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, a scris pe rețelele de socializare:

„Ca urmare a bombardamentelor rusești care au loc chiar acum, în noaptea de 15 iunie, acoperișul unuia dintre cele mai sfinte locuri din lumea creștină – Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lavra Kiev – Pechersk – este în flăcări.”

Vă cerem rugăciunile pentru salvarea acestui loc sfânt de la distrugere.

Încă o crimă rusească împotriva umanității, împotriva istoriei, împotriva creștinismului.

Ce altceva trebuie să facă Anticristul Kremlinului pentru ca lumea să realizeze că trebuie să acționeze decisiv pentru a pune capăt terorii rusești împotriva Ucrainei și împotriva însuși principiilor păcii?

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, oprește-l pe Irod!”, scrie acesta.

Andrei Caramitru a comentat pe contul său de Facebook:

„Rușii au atacat și parțial distrus catedrala Lavra, din 1051, cea mai veche și importantă catedrală ortodoxă, fondată cu mult înaintea apariției Moscovei ca oraș.

Așa ca să mă lase toți care zic ca rușii sunt creștini, ortodocși, și că Putin e bun. Mă întreb ce o să zică BOR, AUR, PSD, zuzuranistii. Nimic, evident.

Ce dezastru și nenorocire și acolo, și aici, și în mintea noastră”.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

(sursa: Mediafax)