Precedent în Germania. Dai mașina înapoi dacă consumă mai mult

Instanța a stabilit că proprietarii unor modele electrice pot solicita returnarea automobilului și recuperarea unei părți importante din prețul de achiziție, dacă autonomia reală este mult sub cea anunțată oficial prin standardul WLTP.

Cazul care a stat la baza deciziei a implicat un Peugeot e-2008 GT, cumpărat cu promisiunea unei autonomii de până la 341 km. Proprietarul a constatat însă că, în condiții reale de utilizare și chiar în regim economic de rulare, mașina reușea să parcurgă doar aproximativ 160 km cu o încărcare completă.

După verificările efectuate de dealer și lipsa unei soluții tehnice, cazul a ajuns în instanță. Judecătorii au considerat că diferența dintre autonomia promisă și cea obținută în exploatarea reală este suficient de mare pentru a reprezenta un defect al produsului, oferind cumpărătorului dreptul de a rezilia contractul de vânzare.

Dealerul a fost obligat să restituie cea mai mare parte a sumei plătite pentru automobil. Decizia creează un precedent important pentru industria auto, într-un moment în care autonomia rămâne unul dintre principalele criterii de achiziție pentru vehiculele electrice. Specialiștii consideră că hotărârea ar putea determina producătorii să fie mai prudenți în promovarea valorilor WLTP și să ofere informații mai apropiate de utilizarea reală.