Spectaculoasele EV-uri, vedetele Chinei

Performanță, autonomie reală și tehnologie sofisticată la prețuri competitive – acestea au fost cuvintele-cheie. Deepal L06 de la Changan, lansat în iulie 2025, este un sedan electric/EREV care combină un motor electric de 180 kW cu un range extender pe benzină de un litru. Autonomia totală depășește 850 km WLTP, accelerația 0–100 km/h se face în 6,9 secunde, iar viteza maximă atinge 190 km/h. Interiorul cu display central de 15,6 inchi, head-up display AR și integrare Android Auto/Apple CarPlay îl transformă într-un competitor serios pentru sedanurile electrice europene.

Prețurile pornesc de la 33.000 euro în China și 37.000 euro pentru exportul în Europa de Est. Perodua QV-E, primul EV dezvoltat complet intern de brandul malaezian, este un crossover subcompact cu baterii LFP de 40 kWh, autonomie de 320 km WLTP și motor de 100 kW. Accelerarea 0–100 km/h se realizează în 9,5 secunde, iar prețul de pornire este 18.500 euro în Malaezia și 20.500 euro la export. Dimensiunile compacte și costurile reduse îl fac ideal pentru piețele urbane emergente. Geely EX5 a intrat în Marea Britanie și alte piețe europene cu un motor electric de 215 kW, baterie de 75 kWh și autonomie de 480 km WLTP.

Accelerarea 0–100 km/h în 6,8 secunde, interior premium cu display de 12,3 inchi și dotări avansate, precum pilot automat adaptiv, poziționează EX5 ca rival direct pentru VW ID.4 și Hyundai Kona EV. Prețul de 35.000–37.000 euro îl face extrem de competitiv în segmentul SUV-urilor compacte electrice. BYD Dolphin, faceliftat în 2025, rămâne modelul de volum urban, cu baterie LFP de 44 kWh, autonomie de 380 km WLTP și motor de 100 kW. Accelerarea 0–100 km/h se face în 8,9 secunde, iar prețul de start este doar 15.500 euro în China, poziționând Dolphin drept un EV accesibil, fiabil și urban-friendly. NIO ET5 a reprezentat vârful ambițiilor premium, cu motor electric de 245–360 kW, baterie de 75–100 kWh și autonomie de 550–620 km WLTP.

Accelerarea 0–100 km/h se face între 4,7 și 5,5 secunde, iar prețurile pornesc de la 43.000 euro. Sedanul include sistem de pilot semi-autonom NIO ADAS, display de 12,8 inchi și head-up display AR, demonstrând că tehnologia chineză poate rivaliza cu modelele europene premium.