Abrudean: Discuțiile privind Avocatul Poporului trebuie clarificate în coaliție înainte de vot

„Cred că e o discuție de coaliție. A fost un acord anterior și bănuiesc că nu vom ajunge la situația în care în plenul reunit să existe lipsă de coordonare, cel puțin la nivelul coaliției. Este o poziție foarte importantă pentru România, care a fost discutată și agreată la nivelul majorității parlamentare”, a spus Abrudean.

Declarațiile vin în contextul în care liderii PSD au anunțat că nu vor susține actuala propunere pentru funcția de Avocat al Poporului, chiar dacă, potrivit negocierilor din coaliție, nominalizarea revine Uniunea Salvați România.

Social-democrații au precizat că sunt de acord ca USR să facă nominalizarea, însă solicită un alt candidat decât cele vehiculate până acum, invocând faptul că persoana propusă nu ar trebui să beneficieze de pensie specială.

USR o susține pentru această funcție pe Roxana Rizoiu.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă PSD ar cere oficial schimbarea candidatului, Abrudean a spus că decizia aparține în primul rând USR, dar o astfel de situație ar putea complica procedura parlamentară.

„A fost stabilit un calendar, cu termene pentru depunerea candidaturilor și cu audieri în comisii. Dacă se schimbă propunerea, procedura devine mai complicată și ar putea însemna că mâine nu s-ar mai putea discuta subiectul pe ordinea de zi a plenului reunit, așa cum a fost aprobat în Birourile Permanente Reunite”, a explicat președintele Senatului.

Întrebat dacă PSD are dreptul să ceară schimbarea candidatului, Abrudean a subliniat că în politică fiecare partid poate formula solicitări, însă decizia finală aparține Parlamentului.

„Fiecare are dreptul să ceară ce vrea. Important este ce se decide până la urmă și votul din Parlament”, a afirmat el.

Președintele Senatului a mai spus că, din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, nu au existat până acum probleme legate de candidatura Roxanei Rizoiu.

„Dacă îndeplinește condițiile, trece de audieri, vine la plen și va fi votul. Nu am dezbătut acest subiect în detaliu, dar până în acest moment nu am văzut să existe vreo problemă din perspectiva noastră”, a adăugat Abrudean.

(sursa: Mediafax)